Не менее двадцати человек пострадали при землетрясении в Японии

Не менее двадцати человек пострадали при землетрясении возле восточного побережья Японии, сообщает информационное агентство Kyodo. По данным издания, большинство из них получили травмы в результате падения. Подземные толчки привели к массовому отключению электричества, но не привели к серьезным разрушениям. Изначально власти распространили предупреждение о цунами, однако потом оно было отменено.
По данным японской метеорологической службы, эпицентр землетрясения магнитудой 7,1 находился у восточного побережья Японии на глубине 60 километров. Подземные толчки жители начали ощущать в 23:08 по местному времени (17:08 мск). Максимальная сила толчков в префектурах Фукусима и Мияги достигала шести баллов. В Токио они составили около четырех баллов.
По словам представителя японского кабинета министров Кацунобу Като, из-за землетрясения без электричества остались около 950 тысяч семей. Чиновник также отметил, что подземные толчки не привели к нарушению работы двух ядерных объектов — на атомных станциях «Фукусима-2» и «Токай».
Подземные толчки произошли за несколько недель до 10-летней годовщины землетрясения 11 марта 2011 года, которое привело к одному из самых тяжелых кризисов в атомной энергетике за четверть века. Десять лет назад эпицентр землетрясения также находился в море, всего в 180 километрах от АЭС «Фукусима-1». За толчками последовали две волны цунами. Вода преодолела защитные сооружения и разрушила системы охлаждения станции и резервные генераторы. В результате атомная станция осталась без охлаждения и электроснабжения.
Землетрясение, вызвавшее разрушение АЭС, назвали Великим восточным землетрясением. Из-за цунами и подземного толчка погибли 18,4 тысячи человек. О смертях, связанных с аварией на станции, информации нет, по официальным данным, никто из работников станции и ликвидаторов пока не пострадал. Загрязненную зону покинуло порядка 130 тысяч человек. Оператор и владелец станции «Фукусима-1» энергетическая корпорация Tokyo Electric Power выплачивает пострадавшим компенсации.