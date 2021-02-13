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Не менее двадцати человек пострадали при землетрясении в Японии
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Не менее двадцати человек пострадали при землетрясении в Японии

Его магнитуда составила 7,1, эпицентр находился в районе префектуры Фукусима, толчки ощущались даже в Токио

Не менее двадцати человек пострадали при землетрясении возле восточного побережья Японии, сообщает информационное агентство Kyodo. По данным издания, большинство из них получили травмы в результате падения. Подземные толчки привели к массовому отключению электричества, но не привели к серьезным разрушениям. Изначально власти распространили предупреждение о цунами, однако потом оно было отменено.


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 По данным японской метеорологической службы, эпицентр землетрясения магнитудой 7,1 находился у восточного побережья Японии на глубине 60 километров. Подземные толчки жители начали ощущать в 23:08 по местному времени (17:08 мск). Максимальная сила толчков в префектурах Фукусима и Мияги достигала шести баллов. В Токио они составили около четырех баллов.



По словам представителя японского кабинета министров Кацунобу Като, из-за землетрясения без электричества остались около 950 тысяч семей. Чиновник также отметил, что подземные толчки не привели к нарушению работы двух ядерных объектов — на атомных станциях «Фукусима-2» и «Токай».


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Подземные толчки произошли за несколько недель до 10-летней годовщины землетрясения 11 марта 2011 года, которое привело к одному из самых тяжелых кризисов в атомной энергетике за четверть века. Десять лет назад эпицентр землетрясения также находился в море, всего в 180 километрах от АЭС «Фукусима-1». За толчками последовали две волны цунами. Вода преодолела защитные сооружения и разрушила системы охлаждения станции и резервные генераторы. В результате атомная станция осталась без охлаждения и электроснабжения.

 

Землетрясение, вызвавшее разрушение АЭС, назвали Великим восточным землетрясением. Из-за цунами и подземного толчка погибли 18,4 тысячи человек. О смертях, связанных с аварией на станции, информации нет, по официальным данным, никто из работников станции и ликвидаторов пока не пострадал. Загрязненную зону покинуло порядка 130 тысяч человек. Оператор и владелец станции «Фукусима-1» энергетическая корпорация Tokyo Electric Power выплачивает пострадавшим компенсации.


#япония #землетрясение #пострадавшие
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