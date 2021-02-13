Не менее двадцати человек пострадали при землетрясении в Японии

Подземные толчки произошли за несколько недель до 10-летней годовщины землетрясения 11 марта 2011 года, которое привело к одному из самых тяжелых кризисов в атомной энергетике за четверть века. Десять лет назад эпицентр землетрясения также находился в море, всего в 180 километрах от АЭС «Фукусима-1». За толчками последовали две волны цунами. Вода преодолела защитные сооружения и разрушила системы охлаждения станции и резервные генераторы. В результате атомная станция осталась без охлаждения и электроснабжения.

Землетрясение, вызвавшее разрушение АЭС, назвали Великим восточным землетрясением. Из-за цунами и подземного толчка погибли 18,4 тысячи человек. О смертях, связанных с аварией на станции, информации нет, по официальным данным, никто из работников станции и ликвидаторов пока не пострадал. Загрязненную зону покинуло порядка 130 тысяч человек. Оператор и владелец станции «Фукусима-1» энергетическая корпорация Tokyo Electric Power выплачивает пострадавшим компенсации.