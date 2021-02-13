Названа возможная причина смерти олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Юрия Власова

Причиной смерти победителя Олимпийских игр 1960 года в Риме по тяжелой атлетике, политического деятеля и писателя Юрия Власова мог стать тромб. Об этом сообщил главный тренер мужской сборной РФ Олег Писаревский. Он отметил, что Власов умер утром во время завтрака и, по словам его дочери, был веселым и жизнерадостным.

«Видимо, тромб. Так предварительно полагаем, только вскрытие покажет причину смерти», — цитирует РИА Новости Писаревского.

По его словам, Власов был неповторимым спортсменом, трудолюбивым, талантливым, умным и воспитанным человеком, и его смерть — это огромная утрата. «Ушел из жизни кумир всех времен и народов», — добавил он.

О смерти Юрия Власова днем 13 февраля в своем Instagram сообщил российский тяжелоатлет Михаил Кокляев. «Сегодня утром на 86-м году жизни ушел из жизни легенда советского спорта, олимпийский чемпион, писатель Юрий Петрович Власов. Первый человек на планете Земля, поднявший более двух центнеров с помоста над головой», — написал спортсмен.