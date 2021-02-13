Названа возможная причина смерти олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Юрия Власова

Причиной смерти победителя Олимпийских игр 1960 года в Риме по тяжелой атлетике, политического деятеля и писателя Юрия Власова мог стать тромб. Об этом сообщил главный тренер мужской сборной РФ Олег Писаревский. Он отметил, что Власов умер утром во время завтрака и, по словам его дочери, был веселым и жизнерадостным.
«Видимо, тромб. Так предварительно полагаем, только вскрытие покажет причину смерти», — цитирует РИА Новости Писаревского.
По его словам, Власов был неповторимым спортсменом, трудолюбивым, талантливым, умным и воспитанным человеком, и его смерть — это огромная утрата. «Ушел из жизни кумир всех времен и народов», — добавил он.
О смерти Юрия Власова днем 13 февраля в своем Instagram сообщил российский тяжелоатлет Михаил Кокляев. «Сегодня утром на 86-м году жизни ушел из жизни легенда советского спорта, олимпийский чемпион, писатель Юрий Петрович Власов. Первый человек на планете Земля, поднявший более двух центнеров с помоста над головой», — написал спортсмен.
Юрий Власов родился 5 декабря 1935 года в Донецкой области. Он четырежды выигрывал золото чемпионатов мира и шесть раз становился чемпионом Европы по тяжелой атлетике. На Олимпийских играх 1960 года в Риме завоевал золотую медаль. Спустя четыре года стал серебряным призером Олимпиады в Токио. На открытии этих игр выносил знамя СССР, причем держал его одной рукой. За свою карьеру спортсмен установил 31 мировой рекорд и 41 рекорд СССР.
В 1959 году занялся литературной, а с середины 1980-х — общественной и политической деятельностью. Возглавлял Федерации тяжелой атлетики и атлетической гимнастики Советского Союза. В 1989-м избран народным депутатом СССР, а в 1993-м — депутатом Госдумы РФ. В 1996 году баллотировался на президентских выборах. После неудачи на них ушел из политики.
Власов пользовался популярностью и за рубежом. Поклонником советского тяжелоатлета называл себя американский киноактер Арнольд Шварценеггер. В 1988 году он специально приехал в Москву, чтобы встретиться со своим кумиром. На этой встрече, в московском спортклубе «Атлетика», Шварценеггер подарил фотографию Власову с надписью: «Юрию Власову, моему кумиру, с наилучшими пожеланиями».