США выразили «глубокую обеспокоенность» выводами ВОЗ о происхождении коронавируса

Первоначальные выводы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса вызывают «глубокую обеспокоенность», заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что доклад ВОЗ должен быть независимым, а выводы экспертов — свободны от влияния правительства Китая.

«Мы глубоко обеспокоены тем, как были переданы первые результаты расследования COVID-19, и вопросами, которые задавались в процессе получения этих сведений», — сказал Салливан (цитата по Reuters).

Советник подчеркнул, что отчет ВОЗ по результатам расследования происхождения коронавируса должен быть независимым, а полученные экспертами сведения — свободными от влияния со стороны китайского правительства. Салливан отметил, что президент США Джозеф Байден быстро отменил решение о выходе из ВОЗ, подчеркнув при этом необходимость защитить доверие к организации.

«Чтобы лучше понять причины этой пандемии и подготовиться к следующей, Китай должен предоставить свои данные с самых первых дней вспышки [COVID-19]», — добавил он.

Эксперты ВОЗ с 28 января находятся в Китае, где успели ознакомиться с обстановкой на городских рынках Уханя, посетить несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии. По мнению экспертов организации, лабораторное происхождение коронавируса маловероятно. При этом специалисты допустили, что COVID-19 мог начать распространяться в Китае значительно раньше декабря 2019 года и стал передаваться от летучих мышей человеку через промежуточный носитель.