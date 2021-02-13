Власти Москвы установят на МКАД более 40 точек обогрева и питания для водителей

В ближайшее время на всем протяжении МКАД будет оборудовано более 40 точек обогрева и питания для водителей. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он также призвал москвичей и гостей столицы пересесть с личного на общественный транспорт, поскольку в городе ведется масштабная уборка снега и колонны коммунальной техники будут мешать свободному передвижению

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и прогнозируемым понижением температуры до минус 27 градусов по поручению мэра [Москвы Сергея Собянина] на всем протяжении МКАД будут организованы пункты обогрева и полевые кухни для обеспечения бесплатным горячим питанием водителей», — сказал Бирюков.