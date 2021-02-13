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Власти Москвы установят на МКАД более 40 точек обогрева и питания для водителей
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Власти Москвы установят на МКАД более 40 точек обогрева и питания для водителей

В столичном регионе в ночь на 14 февраля ожидается понижение температуры до минус 27 градусов

В ближайшее время на всем протяжении МКАД будет оборудовано более 40 точек обогрева и питания для водителей. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он также призвал москвичей и гостей столицы пересесть с личного на общественный транспорт, поскольку в городе ведется масштабная уборка снега и колонны коммунальной техники будут мешать свободному передвижению

 

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и прогнозируемым понижением температуры до минус 27 градусов по поручению мэра [Москвы Сергея Собянина] на всем протяжении МКАД будут организованы пункты обогрева и полевые кухни для обеспечения бесплатным горячим питанием водителей», — сказал Бирюков.


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Заммэра отметил, что всего на протяжении МКАД будет установлено более 40 точек обогрева и питания, возле них поставят передвижные туалетные кабины. Бирюков призвал жителей и гостей столицы воздержаться от поездок на личном транспорте. «В настоящее время ведется масштабная уборка снега, во всех округах проходят колонны коммунальной техники, поэтому просьба к водителям не препятствовать их работе и отложить с учетом погодных условий несрочные поездки на личном транспорте», — уточнил он.

 

Бирюков также сообщил, что на МКАД и в ТиНАО продолжают дежурить тягачи, которые оказывают помощь водителям фур.



Снегопад обрушился на Москву вечером 12 февраля. К утру следующего дня количество выпавших осадков превысило рекорд, который был установлен в 1973 году. За последние 24 часа в столице выпало три четверти месячной нормы осадков. Из-за снега город впервые в этом году встал в максимальных 10-балльных пробках. В столичных аэропортах задержано и отменено более 100 рейсов. В залах ожиданий воздушных гаваней скопились сотни пассажиров, которые не могут улететь из-за сильного снегопада в московском регионе. Из-за нехватки кресел многие вынуждены сидеть и даже спать на полу. Все кафе и рестораны аэровокзалов заполнены до отказа.



По прогнозам синоптиков, снегопад закончится к полуночи, а непогода начнет отступать из столицы 14 февраля, сообщили в Гидрометцентре России. В этот день ожидается облачная погода, небольшой снег, местами метель и гололедица. До 18 февраля на большей части региона синоптики прогнозируют аномально холодную погоду со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7-12 градусов.


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Dailystorm - «Для нас это не апокалипсис!»: столичные аэропорты рассказали о работе в сложных погодных условиях
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