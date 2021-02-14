Сенат Конгресса США оправдал Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента

Голосованию по импичменту Трампу предшествовали слушания. В ходе них стороны обвинения и защиты изложили свои позиции. Обвинители выступали в Сенате 10 и 11 февраля, сторона защиты — 12 февраля. Перед голосованием лидер республиканцев в верхней палате Митч Макконелл направил соратникам по партии письмо, в котором рассказал, что собирается голосовать за оправдание экс-президента. Тем не менее, семь представителей республиканцев отдали свои голоса за объявление импичмента Трампу.

Трамп стал первым президентом в истории США, которому два раза объявляли импичмент. Однако в обоих случаях процедура не завершалась успешно в Сенате, где для признания вины нужно набрать две трети от всего количества сенаторов. После голосования в верхней палате экс-президент назвал импичмент «охотой на ведьм» и сказал, что ни один американский лидер никогда не проходил через что-то подобное.

Действующий президент США Джозеф Байден считает, что не смотря на оправдание Трампа в Сенате, суть обвинений против него не является предметом спора. В республиканской партии есть те, кто считает Трампа виновным в «позорном нарушении своих обязанностей» и он «несет ответственность за то, что спровоцировал насилие, которое обрушилось на Капитолий». Глава Белого дома призвал защищать американскую демократию и проявлять бдительность в этом вопросе.