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Сенат Конгресса США оправдал Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента
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Сенат Конгресса США оправдал Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента

Несмотря на оправдание экс-президента, суть обвинений в его адрес не подлежит спорам, считает глава Белого дома Джозеф Байден

Верхняя палата Конгресса США оправдала экс-президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, которая была связана с беспорядками в Капитолии 6 января 2021 года. Трансляцию заседания Сената вел в You Tube телеканал C-SPAN. За вынесение обвинительного заключения отдали голоса 57 сенаторов, против выступили 43 законодателя. Для положительного решения должны были проголосовать не менее 67 из 100 парламентариев. Трамп назвал импичмент «охотой на ведьм» и заявил, что ни один президент страны никогда не проходил через что-то подобное.


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Голосованию по импичменту Трампу предшествовали слушания. В ходе них стороны обвинения и защиты изложили свои позиции. Обвинители выступали в Сенате 10 и 11 февраля, сторона защиты — 12 февраля. Перед голосованием лидер республиканцев в верхней палате Митч Макконелл направил соратникам по партии письмо, в котором рассказал, что собирается голосовать за оправдание экс-президента. Тем не менее, семь представителей республиканцев отдали свои голоса за объявление импичмента Трампу.

 

Трамп стал первым президентом в истории США, которому два раза объявляли импичмент. Однако в обоих случаях процедура не завершалась успешно в Сенате, где для признания вины нужно набрать две трети от всего количества сенаторов. После голосования в верхней палате экс-президент назвал импичмент «охотой на ведьм» и сказал, что ни один американский лидер никогда не проходил через что-то подобное.

 

Действующий президент США Джозеф Байден считает, что не смотря на оправдание Трампа в Сенате, суть обвинений против него не является предметом спора. В республиканской партии есть те, кто считает Трампа виновным в «позорном нарушении своих обязанностей» и он «несет ответственность за то, что спровоцировал насилие, которое обрушилось на Капитолий». Глава Белого дома призвал защищать американскую демократию и проявлять бдительность в этом вопросе.


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Палата представителей США объявила Дональду Трампу импичмент из-за штурма Капитолия его сторонниками 14 января 2021 года. Таким образом он стал первым в истории страны президентом, кому импичмент объявили дважды (первый раз — в 2019 году). 25 января резолюцию передали в Сенат США, где для утверждения этого решения за него должны проголосовать две трети сенаторов (не менее 67 из 100). Это значит, что поддержать ее должны были бы все демократы и не менее 17 республиканцев.

 

Процесс по импичменту начался 9 февраля. В ходе заседаний члены Палаты представителей так называемые управляющие импичмента выступали в роли обвинителей, сенаторы — в качестве присяжных. Председателем процесса являлась сенатор-демократ Патрик Лихи (штат Вермонт).


#импичмент #сша #трамп
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