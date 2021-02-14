Опубликованы фрагменты закрытой беседы Путина с главредами российских СМИ

В ходе встречи Путин назвал СМИ четвертой властью, на которой лежит «огромная ответственность за Россию в целом». «На наших с вами плечах — я говорю «наших с вами», потому что вы четвертая власть — огромная ответственность за Россию в целом», — сказал российский лидер.

Путин также заверил, что сворачивать зарубежные интернет-сервисы Россия не будет, пока не появятся свои. А когда они появятся, то решения будут приниматься, «исходя из конкретных ситуаций».

Президент России прокомментировал несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Путин отметил, что люди выходили на улицы не за «фигуранта», а из-за усталости и раздражения, накопившегося за время пандемии, и похожая ситуация наблюдается во многих странах, которой пытались воспользоваться в том числе в США и Европе. «И у нас этим пытаются тоже воспользоваться. И воспользовались. Ну а как же. На это расчет», — добавил он.

Глава государства считает, что оппоненты России всегда использовали для ее сдерживания «очень амбициозных» и «жаждущих власти» людей. В качестве примера Путин привел усиление страны за счет новых видов вооружений и прорыва российской науки в разработке вакцины от коронавируса. «Исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак и мы ничего не сможем сделать. Но мы смогли. И лучше, чем другие страны», — сказал он и напомнил, как западные СМИ изображали его с клыками во рту, с которых капала кровь, показав, как именно выглядели те карикатуры.