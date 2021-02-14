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Опубликованы фрагменты закрытой беседы Путина с главредами российских СМИ
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Опубликованы фрагменты закрытой беседы Путина с главредами российских СМИ

Ранее Кремль пообещал обнародовать выдержки встречи президента России с представителями прессы

Фрагменты с закрытой встречи президента РФ Владимира Путина с главредами российских СМИ, которая прошла 10 февраля, опубликовал телеканал «Россия 24». В ходе беседы затрагивалась тема Донбасса, незаконных протестов в поддержку Алексея Навального, политика Запада на сдерживание России. Российский лидер также подчеркнул, что пресса — это четвертая власть и на ней лежит «огромная ответственность» за страну.

 

Во время беседы с главными редакторами российских СМИ Владимир Путин заверил, что Россия «не бросит Донбасс несмотря ни на что». Президент отметил, что у него «перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе».


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В ходе встречи Путин назвал СМИ четвертой властью, на которой лежит «огромная ответственность за Россию в целом». «На наших с вами плечах — я говорю «наших с вами», потому что вы четвертая власть — огромная ответственность за Россию в целом», — сказал российский лидер.

 

Путин также заверил, что сворачивать зарубежные интернет-сервисы Россия не будет, пока не появятся свои. А когда они появятся, то решения будут приниматься, «исходя из конкретных ситуаций».

 

Президент России прокомментировал несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Путин отметил, что люди выходили на улицы не за «фигуранта», а из-за усталости и раздражения, накопившегося за время пандемии, и похожая ситуация наблюдается во многих странах, которой пытались воспользоваться в том числе в США и Европе. «И у нас этим пытаются тоже воспользоваться. И воспользовались. Ну а как же. На это расчет», — добавил он.

 

Глава государства считает, что оппоненты России всегда использовали для ее сдерживания «очень амбициозных» и «жаждущих власти» людей. В качестве примера Путин привел усиление страны за счет новых видов вооружений и прорыва российской науки в разработке вакцины от коронавируса. «Исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак и мы ничего не сможем сделать. Но мы смогли. И лучше, чем другие страны», — сказал он и напомнил, как западные СМИ изображали его с клыками во рту, с которых капала кровь, показав, как именно выглядели те карикатуры.



Путин ежегодно проводит закрытые встречи с главными редакторами российских СМИ. На этих встречах действует правило — общение проходит в формате off the record, то есть ответы остаются непубличными.

 

В 2021-м видеоконференция Владимира Путина с главредами различных российских СМИ прошла 10 февраля. Как заявлял перед ее началом глава пресс-службы Дмитрий Песков, встреча должна была дать журналистам «возможность разобраться для себя в тех вопросах, в тех темах, которые, может быть, не до конца понятны или которые хотелось бы более подробно обсудить или поднять перед президентом».

 

После утечки информации о беседе представителей СМИ с Путиным и обсуждавшихся вопросах Песков выразил сожаление о произошедшем. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что это не укрепляет доверия между администрацией и изданиями. При этом представитель Кремля допустил, что подобный формат может стать обычным для общения журналистов с российским лидером сразу после крупных событий. Песков также пообещал, что будут опубликованы выдержки из закрытой для прессы встречи.


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#протесты #донбасс #навальный #путин #сми
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