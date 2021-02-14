В Сочи сгорел торговый центр

В Сочи в ночь на 14 февраля произошел пожар в торговом центре, который находится на рынке в Адлерском районе. Огонь охватил первый этаж ТЦ на Демократической улице около 03:00 мск и начал быстро распространяться по зданию. Ликвидировать возгорание удалось спустя четыре часа после прибытия спасателей. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Вызов дежурному Сочинского пожарно-спасательного гарнизона о пожаре в двухэтажном торговом центре поступил в 03:03 мск, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Краснодарскому краю. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. Прибывшие расчеты наблюдали сильное задымление. Пожару был присвоен второй ранг. Всего для ликвидации возгорания привлекались 47 человек и 15 единиц техники.
Площадь пожара составила порядка 800 квадратных метров. Ликвидировать открытое горение удалось в 06:52 мск. Погибших и пострадавших нет. Ситуация находится на контроле главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Во Владикавказе 12 февраля произошел мощный взрыв в супермаркете. Трехэтажное здание полностью разрушено. В результате инцидента пострадал один человек, о погибших не сообщалось. Предположительно, в здании произошел взрыв газа. Спасателям удалось вытащить из-под завалов пострадавшего охранника. Находящиеся рядом дома не пострадали, — по словам очевидцев, в некоторых из них выбило стекла.