В Сочи сгорел торговый центр

Вызов дежурному Сочинского пожарно-спасательного гарнизона о пожаре в двухэтажном торговом центре поступил в 03:03 мск, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Краснодарскому краю. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. Прибывшие расчеты наблюдали сильное задымление. Пожару был присвоен второй ранг. Всего для ликвидации возгорания привлекались 47 человек и 15 единиц техники.

Площадь пожара составила порядка 800 квадратных метров. Ликвидировать открытое горение удалось в 06:52 мск. Погибших и пострадавших нет. Ситуация находится на контроле главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.