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В России за сутки выявили 14 185 новых случаев COVID-19
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В России за сутки выявили 14 185 новых случаев COVID-19

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире приблизилось к 109 миллионам

За последние 24 часа в России выявили 14 185 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в РФ за все время пандемии достигло 4 071 883. Выздоровели за сутки 15 194 пациента, скончались — 430. За весь период в РФ зафиксировано 80 126 летальных исходов, выздоровели 3 593 101 человек. Общее количество активных случаев COVID-19 в стране продолжает снижаться, на 14 февраля оно составило 398 656.

 

По количеству новых ежесуточных случаев COVID-19 первое место продолжает удерживать Москва — 1559. Санкт-Петербург занимает вторую позицию с 1099 новыми заболевшими. Далее следуют Подмосковье — 828, Нижегородская область — 434, Воронежская область — 354, Ростовская область — 339, Самарская область — 299.


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Наименьшее число новых больных COVID-19 среди российских регионов выявили на Чукотке — два. Низкие темпы прироста заболевших коронавирусом отмечены в Тыве — четыре новых пациента, Еврейской автономной области — пять, в Ненецком автономном округе — семь, Магаданской области — 10, Чечне — 13.

 

За сутки поборовших ковид больше всего среди жителей Москвы — 2089. В Санкт-Петербурге 1545 пациентов, в Подмосковье — 802, в Челябинской области — 475, в Нижегородской области — 437, в Иркутской области — 354, в Краснодарском крае — 339.



По данным Роспотребнадзора, на 14 февраля в России проведено свыше 106,8 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса. За последние сутки сделано 377 тысяч тестов. Под наблюдением медиков остаются 631 409 человек.


По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавирусной инфекции в мире по состоянию на 14 февраля достигло 108 545 364. Жертвами ковида стали 2 393 899 человек. США продолжают лидировать по количеству выявленных случаев COVID-19 — 27 575 заболевших и 484 248 скончавшихся. На втором месте — Индия (10 904 940 и 155 642), на третьем — Бразилия (9 809 754 и 238 532). Россия занимает четвертую и восьмую позиции соответственно.


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Dailystorm - Надо рюмочку, а не полведра: Лукашенко рассмешил зал, пошутив про коронавирус

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 28 января находятся в Китае, где успели ознакомиться с обстановкой на городских рынках Уханя, посетить несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии. По мнению экспертов организации, лабораторное происхождение коронавируса маловероятно. При этом специалисты допустили, что COVID-19 мог начать распространяться в Китае значительно раньше декабря 2019 года и стал передаваться от летучих мышей человеку через промежуточный носитель.


﻿Первоначальные выводы экспертов ВОЗ о происхождении коронавируса вызывали «глубокую обеспокоенность» у США. Как заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, доклад организации должен быть независимым, а выводы специалистов — свободны от влияния правительства Китая.


#россияне #коронавирус #заболеваемость #статистика
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