В России за сутки выявили 14 185 новых случаев COVID-19

Наименьшее число новых больных COVID-19 среди российских регионов выявили на Чукотке — два. Низкие темпы прироста заболевших коронавирусом отмечены в Тыве — четыре новых пациента, Еврейской автономной области — пять, в Ненецком автономном округе — семь, Магаданской области — 10, Чечне — 13.

За сутки поборовших ковид больше всего среди жителей Москвы — 2089. В Санкт-Петербурге 1545 пациентов, в Подмосковье — 802, в Челябинской области — 475, в Нижегородской области — 437, в Иркутской области — 354, в Краснодарском крае — 339.