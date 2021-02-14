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Россия завершила испытания системы предупреждения о ракетном нападении
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Россия завершила испытания системы предупреждения о ракетном нападении

Среди решенных российскими конструкторами задач — обработка информации и ее передача на высшие командные пункты

Испытания системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) завершились в РФ в конце 2020 года. Об этом сообщил генеральный конструктор СПРН, гендиректор корпорации «Вымпел» Сергей Боев. По его словам, разработчикам удалось с помощью новых технологий решить проблему обработки и передачи данных высшим командным пунктам.

 

«В конце декабря 2020 года мы успешно завершили государственные испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности», — сказал Боев в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».


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Генеральный конструктор подчеркнул, что перед разработчиками СПРН стояла задача обеспечить обработку и передачу получаемой информации на высшие командные пункты военно-политического руководства страны. По словам Боева, решить эту проблему удалось с помощью новых технологий и высокопроизводительных вычислительных комплексов. «Вот эта задача сегодня решена», — констатировал он.


В программе уточнили, что в перспективе планируется построить радиолокационную станцию «Воронеж» в Крыму. Она будет отслеживать ситуацию в акватории Черного и Средиземного морей. Дальнейшие работы по совершенствованию СПРН будут направлены на создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля. Также отмечалось, что в 2020 году система обнаружила более 90 запусков иностранных и отечественных баллистических ракет.


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Российская СПРН состоит из космического и наземного эшелонов. Космический включает четыре спутника «Тундра», входящих в единую космическую систему (ЕКС) «Купол», а наземный — сеть станций типа «Воронеж», которые охватывают радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы — в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России или ее союзников.


#ракета #вооружения #оборона
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