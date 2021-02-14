Россия завершила испытания системы предупреждения о ракетном нападении

Испытания системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) завершились в РФ в конце 2020 года. Об этом сообщил генеральный конструктор СПРН, гендиректор корпорации «Вымпел» Сергей Боев. По его словам, разработчикам удалось с помощью новых технологий решить проблему обработки и передачи данных высшим командным пунктам.

«В конце декабря 2020 года мы успешно завершили государственные испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности», — сказал Боев в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».