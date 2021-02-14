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В Японии в районе Фукусимы зафиксировали повторные подземные толчки
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В Японии в районе Фукусимы зафиксировали повторные подземные толчки

Накануне возле восточного побережья страны произошло землетрясение магнитудой 7,1

В районе японской провинции Фукусима с интервалом в полчаса зафиксировали повторные подземные толчки. Их эпицентр находился на глубине 50 километров под водой, а сила достигала 5,2 балла. Первое землетрясение произошло 13 февраля с магнитудой 7,1. Японские специалисты предполагают, что сегодняшние и вчерашние толчки быть афтершоком, произошедшего в 2011 году землетрясения и привело к аварии на АЭС.

 

Первый подземный толчок на северо-востоке Японии, в районе Фукусимы, силой синоптики страны зафиксировали в 16:36 по местному времени (10:36 мск). Эпицентр землетрясения, магнитуда которого достигала 5,2, находился на глубине 50 километров под водой. Второй толчок произошел через полчаса — в 17:02 (11:02). Его сила составляла 4,3 балла. В Японском метеорологическом агентстве подчеркнули, что повторные толчки не приведут к образованию цунами.


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Накануне, 13 февраля возле восточного побережья Японии, в районе префектур Фукусима и Мияги, произошло землетрясение магнитудой 7,1. Его эпицентр находился на глубине 60 километров под водой. Подземные толчки ощущались даже в Токио. Изначально власти распространили предупреждение о цунами, однако потом оно было отменено. В результате стихийного бедствия пострадали более 150 человек, около 950 тысяч домов остались без электричества.


При первом землетрясении из бассейнов для хранения отработанного ядерного топлива на АЭС «Фукусима-2» выплеснулась часть радиоактивной воды. Японские власти приняли решение вывести из эксплуатации часть ее энергоблоков. При этом отмечалось, что объем выплеснувшейся воды был незначительным и не оказало влияния на охлаждение отходов ядерного топлива.


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Японские специалисты считают, что подземные толчки 13 и 14 февраля могут быть афтершоком разрушительного землетрясения 2011 года, которое привело к одному из самых тяжелых кризисов в атомной энергетике за четверть века. Десять лет назад эпицентр землетрясения также находился в море, всего в 180 километрах от АЭС «Фукусима-1». За толчками последовали две волны цунами. Вода преодолела защитные сооружения и разрушила системы охлаждения станции и резервные генераторы. В результате атомная станция осталась без охлаждения и электроснабжения.

 

Землетрясение, вызвавшее разрушение АЭС, назвали Великим восточным землетрясением. Из-за цунами и подземного толчка погибли 18,4 тысячи человек. О смертях, связанных с аварией на станции, информации нет, по официальным данным, никто из работников станции и ликвидаторов пока не пострадал. Загрязненную зону покинуло порядка 130 тысяч человек. Оператор и владелец станции «Фукусима-1» энергетическая корпорация Tokyo Electric Power выплачивает пострадавшим компенсации.


#япония #землетрясение #пострадавшие
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