В Японии в районе Фукусимы зафиксировали повторные подземные толчки

В районе японской провинции Фукусима с интервалом в полчаса зафиксировали повторные подземные толчки. Их эпицентр находился на глубине 50 километров под водой, а сила достигала 5,2 балла. Первое землетрясение произошло 13 февраля с магнитудой 7,1. Японские специалисты предполагают, что сегодняшние и вчерашние толчки быть афтершоком, произошедшего в 2011 году землетрясения и привело к аварии на АЭС.

Первый подземный толчок на северо-востоке Японии, в районе Фукусимы, силой синоптики страны зафиксировали в 16:36 по местному времени (10:36 мск). Эпицентр землетрясения, магнитуда которого достигала 5,2, находился на глубине 50 километров под водой. Второй толчок произошел через полчаса — в 17:02 (11:02). Его сила составляла 4,3 балла. В Японском метеорологическом агентстве подчеркнули, что повторные толчки не приведут к образованию цунами.