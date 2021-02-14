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Рассказавшая о зарплатах ученых Проскурина призналась, что ее об этом спросил Путин
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Рассказавшая о зарплатах ученых Проскурина призналась, что ее об этом спросил Путин

Девушка также заявила, что ее соседки по телемосту с президентом России были немало удивлены произошедшим

Рассказавшая президенту России Владимиру Путину о зарплатах ученых сотрудница новосибирского института Анастасия Проскурина призналась, что ее об этом спросил глава государства. Девушка заявила, что сама не стала бы «как-то высказываться» по этому вопросу. Молодые специалисты пожаловались Путину на недоплаты в ходе заседания совета по науке, которое состоялось 8 февраля.

 

«Он [Путин] просто спросил сам. Я бы не стала в жизни сама как-то вызываться, но раз он обратился к нам», — призналась Проскурина в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

 

Сотрудница новосибирского института также отметила, что ее соседки по телемосту с президентом России были немало удивлены произошедшим. По словам Проскуриной, одна из девушек прямо во время разговора написала другой записку: «Настя вообще молодец, я считаю».


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«Зарплата 25 тысяч, а должна быть 80!»: Путин устроил разнос из-за окладов ученых

Молодые специалисты пожаловались главе государства, что им недоплачивают, министры уверяют в обратном 8 февраля 2021
Dailystorm - «Зарплата 25 тысяч, а должна быть 80!»: Путин устроил разнос из-за окладов ученых

Вопрос о зарплатах ученых был поднят в ходе заседания совета по науке 8 февраля. Сотрудница Института цитологии и генетики СО РАН из Новосибирской области Анастасия Проскурина пожаловались Владимиру Путину, что у них полная ставка составляет 26 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по региону составляет 39 тысяч рублей. Глава государства поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с этой проблемой.

 

Позднее в ходе совещания с правительством Путин раскритиковал государственные службы, которые специально подгоняют статистику по зарплатам в бюджетной сфере. Президент поручил устранить все проблемы на этом направлении, а также проверить соответствие зарплат бюджетников майским указам 2012 года. Глава государства напомнил, что благодаря современным технологиям власти могут проанализировать и решить все проблемы в этом вопросе, вплоть до конкретных специалистов.


#деньги #регионы #ученые #силуанов #фальков #путин
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