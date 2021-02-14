Рассказавшая о зарплатах ученых Проскурина призналась, что ее об этом спросил Путин

Рассказавшая президенту России Владимиру Путину о зарплатах ученых сотрудница новосибирского института Анастасия Проскурина призналась, что ее об этом спросил глава государства. Девушка заявила, что сама не стала бы «как-то высказываться» по этому вопросу. Молодые специалисты пожаловались Путину на недоплаты в ходе заседания совета по науке, которое состоялось 8 февраля.

«Он [Путин] просто спросил сам. Я бы не стала в жизни сама как-то вызываться, но раз он обратился к нам», — призналась Проскурина в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Сотрудница новосибирского института также отметила, что ее соседки по телемосту с президентом России были немало удивлены произошедшим. По словам Проскуриной, одна из девушек прямо во время разговора написала другой записку: «Настя вообще молодец, я считаю».