Рассказавшая о зарплатах ученых Проскурина призналась, что ее об этом спросил Путин

Рассказавшая президенту России Владимиру Путину о зарплатах ученых сотрудница новосибирского института Анастасия Проскурина призналась, что ее об этом спросил глава государства. Девушка заявила, что сама не стала бы «как-то высказываться» по этому вопросу. Молодые специалисты пожаловались Путину на недоплаты в ходе заседания совета по науке, которое состоялось 8 февраля.
«Он [Путин] просто спросил сам. Я бы не стала в жизни сама как-то вызываться, но раз он обратился к нам», — призналась Проскурина в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Сотрудница новосибирского института также отметила, что ее соседки по телемосту с президентом России были немало удивлены произошедшим. По словам Проскуриной, одна из девушек прямо во время разговора написала другой записку: «Настя вообще молодец, я считаю».
Вопрос о зарплатах ученых был поднят в ходе заседания совета по науке 8 февраля. Сотрудница Института цитологии и генетики СО РАН из Новосибирской области Анастасия Проскурина пожаловались Владимиру Путину, что у них полная ставка составляет 26 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по региону составляет 39 тысяч рублей. Глава государства поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с этой проблемой.
Позднее в ходе совещания с правительством Путин раскритиковал государственные службы, которые специально подгоняют статистику по зарплатам в бюджетной сфере. Президент поручил устранить все проблемы на этом направлении, а также проверить соответствие зарплат бюджетников майским указам 2012 года. Глава государства напомнил, что благодаря современным технологиям власти могут проанализировать и решить все проблемы в этом вопросе, вплоть до конкретных специалистов.