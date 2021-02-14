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В Москве на Арбате и в Санкт-Петербурге прошла акция «Цепь солидарности и любви»
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В Москве на Арбате и в Санкт-Петербурге прошла акция «Цепь солидарности и любви»

Девушки вышли в поддержку Юлии Навальной и других женщин, которых, по их мнению, подвергли политическим репрессиям

В Москве на Арбате прошла акция в поддержку Юлии Навальной и женщин-политзаключенных. По оценке корреспондента Daily Storm, на мероприятие собралось около 200 девушек. Они выстроились в цепь с белой лентой возле памятника Александру Пушкину и Наталье Гончаровой. Некоторые из них держали в руках цветы и шарики в форме сердца. В первые минуты на месте проведения акции число журналистов в разы превышало количество участниц.

 

«Я шоке, я первый раз оказываюсь в такой ситуации. Обычно, когда я прихожу, очень много и тех, и других», — рассказала участница акции, представившаяся Ксенией, в ответ на вопрос: почему журналистов больше, чем активистов.


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На акции в Москве были замечены представители русского освободительного движения SERB с их лидером Гошей Тарасевичем. Кроме того, возле мероприятия находились «подозрительные ребята» с красными розами в руках. Они говорили, что пришли подарить цветы участницам «цепи солидарности».



В отличие от предыдущих несанкционированных протестных акций в поддержку Алексея Навального на этот раз сотрудников полиции почти не было. Находившиеся там правоохранители не вмешивались в происходящее.



Аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге. В Северной столице девушки с белой лентой и красными розами выстроились в цепь на Воскресенской набережной у памятника жертвам политических репрессий. По оценкам местных СМИ, на акцию вышло около 50 активисток. Участницы по очереди читали стихи.



Рядом местом проведения акции находится автомобиль видеонаблюдения полиции, однако правоохранители не мешают ее участникам.



В конце января и начале февраля в разных городах России прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального. После митингов полиция завела ряд уголовных дел. По информации «ОВД-Инфо», в связи с протестами задержали более 10 тысяч человек.

 

После этого глава региональных штабов Навального Леонид Волков объявил о приостановке акций. Однако через несколько дней он анонсировал протесты в новом формате. В частности, Волков призвал сторонников оппозиционера выйти вечером 14 февраля во двор своего дома и включить на 15 минут фонарик на телефоне.


В СКР, МВД и Генпрокуратуре напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Правоохранители указали, что в интернете сообщают о «запланированных на ближайший период несогласованных публичных мероприятиях», и напомнили, что в регионах продолжают действовать ограничения из-за коронавируса.


В Кремле предупредили сторонников Навального, что «в кошки-мышки» с ними играть не будут

Глава региональных штабов оппозиционера Леонид Волков ранее объявил, что новая акция запланирована на 14 февраля 9 февраля 2021
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#москва #навальный #протесты #санкт-петербург
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