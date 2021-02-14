В Москве на Арбате и в Санкт-Петербурге прошла акция «Цепь солидарности и любви»

В Москве на Арбате прошла акция в поддержку Юлии Навальной и женщин-политзаключенных. По оценке корреспондента Daily Storm, на мероприятие собралось около 200 девушек. Они выстроились в цепь с белой лентой возле памятника Александру Пушкину и Наталье Гончаровой. Некоторые из них держали в руках цветы и шарики в форме сердца. В первые минуты на месте проведения акции число журналистов в разы превышало количество участниц.

«Я шоке, я первый раз оказываюсь в такой ситуации. Обычно, когда я прихожу, очень много и тех, и других», — рассказала участница акции, представившаяся Ксенией, в ответ на вопрос: почему журналистов больше, чем активистов.