Новак исключил риски неиспользования «Северного потока — 2»

Правомерность строительства «Северного потока — 2» и заинтересованность в партнеров из Евросоюза в завершении строительства газопровода исключают риски его неиспользования. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Он также выразил уверенность в реализации проекта, несмотря на противодействие со стороны США. Комментируя ситуацию на рынке нефти, Новак предположил, что котировки на черное золото в 2021 году будут находиться в диапазоне 45-60 долларов за баррель.
«Я не думаю, что есть именно такие риски [для «Северного потока — 2»], потому что, опять же, в этом заинтересованы наши европейские партнеры, и этот проект полностью соответствует европейскому законодательству, здесь просто есть такая конкурентная борьба со стороны американских партнеров, которые хотят поставлять свой сжиженный природный газ в Европу, то есть, по сути дела, это нерыночные методы конкуренции», — сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 1», отвечая на вопрос о риске неиспользования газопровода после завершения его строительства.
Вице-премьер подчеркнул, что с юридической стороны «Северный поток — 2» полностью законен и соответствует всем требованиям законодательства Евросоюза. «Поэтому и страны, которые участвуют в нем, они заинтересованы в реализации этого проекта», — уточнил он, добавив, что газопровод будет достроен, несмотря на противодействие со стороны США.
«Северный поток — 2» — это коммерческий проект, который реализуется, в первую очередь, иностранными компаниями, заинтересованными в поставках газа из России, а также компанией «Газпром» — создано совместное предприятие, — которое практически уже на более чем 95% реализовала этот проект», — добавил Новак.
По его мнению, в 2021 году средние цены на нефть в мире будут находиться в диапазоне 45-60 долларов за баррель. «Последние несколько месяцев мы наблюдаем низкую волатильность, это означает, что рынок сбалансирован, и те цены, которые сегодня мы видим на рынке, они отвечают, безусловно, ситуации на рынке», — отметил он.
Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию по остановке строительства «Северного потока — 2», а также вводу новых санкций против России из-за ареста Навального. Они выступили за ограничительные меры против российских «пропагандистов», олигархов, членов их семей и «всех лиц и организаций», причастных к давлению на оппозиционера. Парламентарии также призвали к немедленному освобождению Навального. Однако эта резолюция не носит обязывающего характера.
США 19 января расширили санкции против участников строительства «Северного потока — 2» в соответствии с законопроектом CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»). В частности, под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна», занятое в строительстве газопровода, танкер «Максим Горький», а также компании «КВТ-Рус» (владелец «Фортуны») и «Рустанкер». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва сожалеет о новых санкциях США, но продолжит работу по реализации проекта.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в конце 2019 года после введения санкций США, из-за которых швейцарская Allseas отказалась работать дальше над проектом. Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер в начале 2020 года заверил, что газопровод будет достроен силами России. Сейчас из примерно 2460 километров газопровода уложено более 2300, то есть 94%.