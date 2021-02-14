Новак исключил риски неиспользования «Северного потока — 2»

Правомерность строительства «Северного потока — 2» и заинтересованность в партнеров из Евросоюза в завершении строительства газопровода исключают риски его неиспользования. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Он также выразил уверенность в реализации проекта, несмотря на противодействие со стороны США. Комментируя ситуацию на рынке нефти, Новак предположил, что котировки на черное золото в 2021 году будут находиться в диапазоне 45-60 долларов за баррель.

«Я не думаю, что есть именно такие риски [для «Северного потока — 2»], потому что, опять же, в этом заинтересованы наши европейские партнеры, и этот проект полностью соответствует европейскому законодательству, здесь просто есть такая конкурентная борьба со стороны американских партнеров, которые хотят поставлять свой сжиженный природный газ в Европу, то есть, по сути дела, это нерыночные методы конкуренции», — сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 1», отвечая на вопрос о риске неиспользования газопровода после завершения его строительства.

Вице-премьер подчеркнул, что с юридической стороны «Северный поток — 2» полностью законен и соответствует всем требованиям законодательства Евросоюза. «Поэтому и страны, которые участвуют в нем, они заинтересованы в реализации этого проекта», — уточнил он, добавив, что газопровод будет достроен, несмотря на противодействие со стороны США.

«Северный поток — 2» — это коммерческий проект, который реализуется, в первую очередь, иностранными компаниями, заинтересованными в поставках газа из России, а также компанией «Газпром» — создано совместное предприятие, — которое практически уже на более чем 95% реализовала этот проект», — добавил Новак.

По его мнению, в 2021 году средние цены на нефть в мире будут находиться в диапазоне 45-60 долларов за баррель. «Последние несколько месяцев мы наблюдаем низкую волатильность, это означает, что рынок сбалансирован, и те цены, которые сегодня мы видим на рынке, они отвечают, безусловно, ситуации на рынке», — отметил он.