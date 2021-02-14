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В Казани после акции против политических репрессий задержали девять человек
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В Казани после акции против политических репрессий задержали девять человек

Власти столицы Татарстана согласовали митинг на 200 человек, но на него пришло больше людей, им пришлось остаться за ограждением

В Казани днем 14 февраля на площади Тысячелетия прошел согласованный с властями митинг против политических репрессий. Для проведения акции полиция огородила небольшой участок, куда допустили согласованное количество участников — 200 человек. Но еще несколько сотен наблюдали за митингом из-за ограждений. После окончания акции полиция задержала девять человек — активистов «Социальной платформы» и студентку Казанского университета.


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Митинг организовали партии «Яблоко», «ПАРНАС» и «Левый фронт». В акции также принимали участие сторонники Алексея Навального и представители КПРФ. С импровизированной сцены из паллетов выступали представители партий и движений. Они требовали от власти прекратить политические преследования и освободить всех политзаключенных. Собравшиеся держали плакаты с призывами отменить «режим угнетения и нищеты», отправить в отставку действующее руководство России и другие.



Газета «Коммерсантъ» ранее отмечала, что митинг в Казани — первая за время пандемии согласованная политическая акция в России. Эксперты назвали решение казанских властей «уникальным». Партнер проекта «Апология протеста» Александр Передруг в беседе с изданием не смог вспомнить успешных попыток согласования акций за все время эпидемии коронавируса. 


В конце января и начале февраля в разных городах России прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального. После митингов полиция завела ряд уголовных дел. По информации «ОВД-Инфо», в связи с протестами задержали более 10 тысяч человек.

 

После этого глава региональных штабов Навального Леонид Волков объявил о приостановке акций. Однако через несколько дней он анонсировал протесты в новом формате. В частности, Волков призвал сторонников оппозиционера выйти вечером 14 февраля во двор своего дома и включить на 15 минут фонарик на телефоне.


В СКР, МВД и Генпрокуратуре напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Правоохранители указали, что в интернете сообщают о «запланированных на ближайший период несогласованных публичных мероприятиях», и напомнили, что в регионах продолжают действовать ограничения из-за коронавируса.


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Dailystorm - В Кремле предупредили сторонников Навального, что «в кошки-мышки» с ними играть не будут
#митинг #кпрф #казань
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