В Казани после акции против политических репрессий задержали девять человек

Газета «Коммерсантъ» ранее отмечала, что митинг в Казани — первая за время пандемии согласованная политическая акция в России. Эксперты назвали решение казанских властей «уникальным». Партнер проекта «Апология протеста» Александр Передруг в беседе с изданием не смог вспомнить успешных попыток согласования акций за все время эпидемии коронавируса.





В конце января и начале февраля в разных городах России прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального. После митингов полиция завела ряд уголовных дел. По информации «ОВД-Инфо», в связи с протестами задержали более 10 тысяч человек.

После этого глава региональных штабов Навального Леонид Волков объявил о приостановке акций. Однако через несколько дней он анонсировал протесты в новом формате. В частности, Волков призвал сторонников оппозиционера выйти вечером 14 февраля во двор своего дома и включить на 15 минут фонарик на телефоне.





В СКР, МВД и Генпрокуратуре напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Правоохранители указали, что в интернете сообщают о «запланированных на ближайший период несогласованных публичных мероприятиях», и напомнили, что в регионах продолжают действовать ограничения из-за коронавируса.