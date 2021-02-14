Слуцкий назвал вторую попытку импичмента Трампу «вендеттой демократов»

Попытка объявления второго импичмента экс-президенту США Дональду Трампу — это «вендетта демократов за 2016 год и штурм Капитолия» и следствие межпартийных разборок, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, провал очередной попытки привлечь к суду бывшего главу Белого дома был предсказуем.

«Вся эта беспрецедентная процедура [импичмента] стала следствием межпартийных разборок, незавершившейся вендетты демократов за 2016 год и штурм Капитолия, в котором они пытались обвинить экс-президента», — сказал Слуцкий.

Парламентарий также отметил, что попытка второй раз объявить импичмент Трампу говорит о сохраняющемся расколе в американском обществе и политическом истеблишменте. «Хотя, безусловно, все это внутренние дела США», — подчеркнул он.

Верхняя палата Конгресса США 14 февраля оправдала экс-президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, которая была связана с беспорядками в Капитолии 6 января 2021 года. За вынесение обвинительного заключения отдали голоса 57 сенаторов, против выступили 43 законодателя. Для положительного решения должны были проголосовать не менее 67 из 100 парламентариев. Трамп назвал импичмент «охотой на ведьм» и заявил, что ни один президент страны никогда не проходил через что-то подобное.