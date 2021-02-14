В Костроме задержали подозреваемых в убийстве и расчленении местного жителя

В Костроме правоохранители задержали троих мужчин по подозрению в убийстве и расчленении местного жителя, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР). Части тела убитого обнаружили в квартире одного из микрорайонов областного центра. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств случившегося.
«13 февраля 2021 года в правоохранительные органы Костромской области поступило сообщение об обнаружении в квартире в одном из микрорайонов города Костромы расчлененного тела местного жителя 1987 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы управления.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в убийстве местного жителя задержаны трое мужчин. По этому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). «В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, а также оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин совершенного преступления», — уточнили в региональном управлении СКР.
В октябре 2020 года в Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемого в убийстве и расчленении коллеги, чьи останки были обнаружены в сентябре возле яхт-клуба «Лахта». Выяснилось, что преступник и жертва оказались рабочими одного из заводов Северной столицы. По версии СКР, мужчины повздорили на территории предприятия.
В ноябре 2019 года бывший доцент СПбГУ Олег Соколов поссорился со своей аспиранткой Анастасией Ещенко и застрелил ее из обреза. Затем он расчленил ее тело и попытался утопить их в реке, но в какой-то момент упал в воду. Его заметили прохожие и помогли выбраться на берег. В рюкзаке у Соколова нашли две отрубленные женские руки и травматический пистолет. В квартире ученого правоохранители позднее обнаружили другие фрагменты тела убитой девушки и пилу.
На допросе Соколов признал свою вину, раскаявшись в содеянном. После убийства аспирантки ученого уволили из СПбГУ за «аморальный проступок». В 2020 году суд приговорил его к 12,5 года лишения свободы.