В Костроме задержали подозреваемых в убийстве и расчленении местного жителя

В Костроме правоохранители задержали троих мужчин по подозрению в убийстве и расчленении местного жителя, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР). Части тела убитого обнаружили в квартире одного из микрорайонов областного центра. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств случившегося.

«13 февраля 2021 года в правоохранительные органы Костромской области поступило сообщение об обнаружении в квартире в одном из микрорайонов города Костромы расчлененного тела местного жителя 1987 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы управления.





В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в убийстве местного жителя задержаны трое мужчин. По этому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). «В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, а также оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин совершенного преступления», — уточнили в региональном управлении СКР.