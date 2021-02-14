Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола

Власти Гвинеи официально объявили о начале на юго-востоке страны эпидемии лихорадки Эбола. В регионе впервые за пять лет выявлены семь случаев заражения этим вирусом и не менее трех умерших. В Минздраве страны заявили, что медработники отслеживают ситуацию и контролируют изоляцию инфицированных. Гвинейское правительство обратилось во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) предоставить вакцины против Эболы.

«Столкнувшись с этой ситуацией и в соответствии с международными правилами здравоохранения, правительство Гвинеи объявляет об эпидемии болезни, вызываемой вирусом Эбола, в префектуре Нзерекоре и районе Гуеке», — говорится в заявлении министерства здравоохранения страны (цитата по Reuters).





Решение об объявлении эпидемии лихорадки Эбола на юго-востоке страны принималось на кризисном совещании в правительстве под председательством главы Минздрава Реми Лама. В качестве профилактических мер местным властям рекомендовано изолировать всех, у кого выявлены симптомы болезни, выявить все контакты заболевших и провести мероприятия по профилактике, диагностике и уходу за пациентами и группами риска. На национальном уровне принято решение ускорить закупку вакцин против Эболы через ВОЗ и открыть леченый центр в городе Гуеке.

Глава Минздрава призвал население пострадавших районов соблюдать меры гигиены и профилактики, а также сообщать властям о наличии подозрительных симптомов — диареи, рвоты и кровотечения.





По словам Реми Лама, в стране впервые за пять лет от лихорадки Эбола умерли три человека. Одна из последних жертв инфекции — медсестра, которая заболела в конце января и была похоронена 1 февраля. Среди людей, участвовавших в ее похоронах, у восьми были обнаружены симптомы болезни, трое скончались и еще четверо находятся в больнице. Один пациент сбежал, но был найден и госпитализирован в столице страны Конакри.

В свою очередь представитель ВОЗ Альфред Джордж Ки-Зербо пообещал оказать экстренную помощь Гвинее. Он отметил, что организация поддерживает контакт с производителями вакцин против этого вируса для организации скорейшей доставки препаратов.