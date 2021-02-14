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Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола
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Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола

В стране впервые за пять лет подтвердились семь случаев заражения и три летальных исхода от вируса

Власти Гвинеи официально объявили о начале на юго-востоке страны эпидемии лихорадки Эбола. В регионе впервые за пять лет выявлены семь случаев заражения этим вирусом и не менее трех умерших. В Минздраве страны заявили, что медработники отслеживают ситуацию и контролируют изоляцию инфицированных. Гвинейское правительство обратилось во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) предоставить вакцины против Эболы.

 

«Столкнувшись с этой ситуацией и в соответствии с международными правилами здравоохранения, правительство Гвинеи объявляет об эпидемии болезни, вызываемой вирусом Эбола, в префектуре Нзерекоре и районе Гуеке», — говорится в заявлении министерства здравоохранения страны (цитата по Reuters).


Решение об объявлении эпидемии лихорадки Эбола на юго-востоке страны принималось на кризисном совещании в правительстве под председательством главы Минздрава Реми Лама. В качестве профилактических мер местным властям рекомендовано изолировать всех, у кого выявлены симптомы болезни, выявить все контакты заболевших и провести мероприятия по профилактике, диагностике и уходу за пациентами и группами риска. На национальном уровне принято решение ускорить закупку вакцин против Эболы через ВОЗ и открыть леченый центр в городе Гуеке.

 

Глава Минздрава призвал население пострадавших районов соблюдать меры гигиены и профилактики, а также сообщать властям о наличии подозрительных симптомов — диареи, рвоты и кровотечения.


По словам Реми Лама, в стране впервые за пять лет от лихорадки Эбола умерли три человека. Одна из последних жертв инфекции — медсестра, которая заболела в конце января и была похоронена 1 февраля. Среди людей, участвовавших в ее похоронах, у восьми были обнаружены симптомы болезни, трое скончались и еще четверо находятся в больнице. Один пациент сбежал, но был найден и госпитализирован в столице страны Конакри.

 

В свою очередь представитель ВОЗ Альфред Джордж Ки-Зербо пообещал оказать экстренную помощь Гвинее. Он отметил, что организация поддерживает контакт с производителями вакцин против этого вируса для организации скорейшей доставки препаратов.


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Концепция новых и возвращающихся. Почему новые смертельные вирусы угрожают человечеству в XXI веке

Как выглядит эпидемиологическая обстановка сейчас 14 января 2020
Dailystorm - Концепция новых и возвращающихся. Почему новые смертельные вирусы угрожают человечеству в XXI веке

Эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке в 2013 — 2016 годах, начавшаяся в Гвинее, унесла жизни 11 300 человек. Взять под контроль распространение инфекции помогла вакцинация более чем 40 тысяч жителей.

 

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острое инфекционное заболевание, которое характеризуется часто тяжелым течением, высокой летальностью, выраженной интоксикацией, обезвоживанием, поражением кровеносных сосудов многих органов с развитием тяжелого геморрагического синдрома.


В начале января 2021 года Роспотребнадзор заявил о планах изучить все данные о появлении новой смертельной «Болезни Х». Это заболевание в Конго обнаружил микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум. Он в 1976 году первым в мире выявил вирус Эбола. Ученый ранее заявил о возможном появлении почти столь же опасного нового заболевания, которое может убивать до 45% подхвативших инфекцию. 


#эбола #эпидемия #вирус #гвинея
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