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Умер экс-президент Аргентины Карлос Менем
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Умер экс-президент Аргентины Карлос Менем

Политик скончался на 91-м году жизни

Бывший президент Аргентины Карлос Менем скончался в возрасте 90 лет, сообщила газета El Pais. Причиной смерти политика стала инфекция мочевыводящих путей. Менем был трижды губернатором провинции Ла-Риоха и в течение 10 лет (с 1989 по 1999 год) президентом южноамериканской республике. В связи с его кончиной в стране объявлен трехдневный траур. 


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Последние несколько месяцев состояние здоровья Менема ухудшилось. В январе его госпитализировали с диагнозом тяжелая инфекция мочевыводящих путей. Летом политик лечился от пневмонии и мышечной. Результаты его двух тестов на коронавирус были отрицательными. По данным телеканала Todo Noticias, экс-президент прошел курс лечения, которое оказало положительные эффект.

 

Действующий президент Аргентины Альберто Фернандес выразил сожаление в связи со смертью Менема. «Всегда избираемый в условиях демократии, он был губернатором Ла-Риохи, президентом нации и национальным сенатором. Во время диктатуры его преследовали и заключали в тюрьму», — написал в своем Twitter аргентинский лидер. 



Карлос Менем родился в 1930 году в семье иммигрантов-виноделов из Сирии. Мусульманин по вероисповеданию, в юношеские годы он перешел в католичество. Политикой начал заниматься в студенческие годы. Он вступает в Хустисиалистскую партию. Получив юридическое образование, стал одним из защитников ее представителей на судебных процессах.

 

В 1962 году избирается депутатом Законодательного собрания провинции Ла-Риоха. Впоследствии он трижды избрался губернатором этого региона. В мае 1989 года Менем победил на президентских выборах, а в 1995 году был переизбран на этот пост. С 2005 года сенатор от провинции Ла-Риоха.


#аргентина #смерть #карлос менем
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