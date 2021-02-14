Умер экс-президент Аргентины Карлос Менем

Последние несколько месяцев состояние здоровья Менема ухудшилось. В январе его госпитализировали с диагнозом тяжелая инфекция мочевыводящих путей. Летом политик лечился от пневмонии и мышечной. Результаты его двух тестов на коронавирус были отрицательными. По данным телеканала Todo Noticias, экс-президент прошел курс лечения, которое оказало положительные эффект.

Действующий президент Аргентины Альберто Фернандес выразил сожаление в связи со смертью Менема. «Всегда избираемый в условиях демократии, он был губернатором Ла-Риохи, президентом нации и национальным сенатором. Во время диктатуры его преследовали и заключали в тюрьму», — написал в своем Twitter аргентинский лидер.