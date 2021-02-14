«Роскосмос» опубликовал снимок кратера Марса

Фотография сделана 19 октября 2020 года с борта Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016, уточнили в госкорпорации. Как отметили в «Роскосмос», светлые залежи указывают на выход коренных пород, которые могут содержать в себе древние глинистые минералы, сформировавшиеся в присутствии воды. Также на фото хорошо видны нанесенные ветром песчаные отложения, создающие «рябь» на дне кратера. Их характерный рыжевато-коричневый оттенок указывает на наличие оксидов железа.





ExoMars — совместный проект «Роскосмоса» и Европейского космического агентства по изучению Марса. Его реализация проходит в два этапа. Первая миссия была выведена в космос в 2016 году. Она включала два космических аппарата: Trace Gas Orbiter для наблюдений атмосферы и поверхности планеты (находится на рабочей марсианской орбите с весны 2018-го) и посадочный модуль «Скиапарелли» для отработки технологий входа в атмосферу, спуска и посадки на марсианскую поверхность (аппарат разбился, разогнавшись до скорости более 300 километров в час).

Среди научных задач аппарата Trace Gas Orbiter — регистрация малых составляющих марсианской атмосферы, в том числе метана, картирование распространенности воды в верхнем слое грунты с высоким пространственным разрешением порядка десятков км, стереосъёмка поверхности. На аппарате установлены два прибора, созданные в России: спектрометрический комплекс АЦС (ACS — Atmospheric Chemistry Suit, для изучения химии атмосферы) и нейтронный телескоп высокого разрешения FREND (Fine-Resolution Epithermal Neutron Detector).

Второй этап проекта, запуск которого запланирован в 2022 году, предусматривает доставку на поверхность Марса российской посадочной платформы «Казачок» с европейским автоматическим марсоходом «Розалинд Франклин» на борту. Запуск будет выполнен с помощью ракеты-носителя «Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М» с космодрома Байконур.