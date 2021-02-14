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Пустые дворы: на протесты с фонариками в Москве вышло мало людей
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Пустые дворы: на протесты с фонариками в Москве вышло мало людей

Аналогичная ситуация наблюдалась и в других городах России

В Москве на призыв сторонников Алексея Навального выйти на акцию «Любовь сильнее страха» и посветить фонариками во дворах откликнулось мало людей. Несколько десятков человек собрались в центре столицы, а в спальных районах прошли единичные флешмобы. Ранее глава региональных штабов оппозиционера Леонид Волков предложил жителям российских городов 14 февраля в 20:00 выйти к себе во дворы с включенными фонариками и постоять с ними на улице несколько минут. 

 

Журналисты Daily Storm сфотографировали дворы в спальных районах. На кадрах видно, что на улицы вышли единицы местных жителей. Фото сделаны в период с 20:00 до 20:30 мск в районах Бутово, Савеловском, Новогиреево, Ясенево.


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На Патриарших прудах собралось около 20 человек. Среди участников акции — Ксения Собчак и Татьяна Лазарева.



На Тверской замечено около 10 человек с фонариками.



Небольшое шествие с фонариками прошло в микрорайоне Южное Чертаново. Около 30 человек попытались пройти по аллее, но к ним тут же приехала полиция.



Акция с фонариками собрала небольшое количество участников и в других российских городах. Во дворы в Екатеринбурге, Омске и Томске вышли несколько десятков человек.



В Миассе, Перми и Чите число участников также оказалось небольшим.





За несколько часов до акции «Любовь сильнее страха» замглавы Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в Instagram опубликовал фотографии с зажженными фонарями на фоне заснеженных деревьев. «Настоящая зима, мороз и снег», — подписал снимки экс-премьер. В соцсетях тут же начали шутить по этому поводу: «Дмитрий Анатольевич вышел на улицу и зажег фонарь», «Дмитрий Медведев запостил в свой Инстаграм три фотки, и все с фонарями. Намекает?».



В конце января и начале февраля в разных городах России прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального. После митингов полиция завела ряд уголовных дел. По информации «ОВД-Инфо», в связи с протестами задержали более 10 тысяч человек.

 

После этого глава региональных штабов Навального Леонид Волков объявил о приостановке акций. Однако через несколько дней он анонсировал протесты в новом формате. В частности, Волков призвал сторонников оппозиционера выйти вечером 14 февраля во двор своего дома и включить на 15 минут фонарик на телефоне.

 

В СКР, МВД и Генпрокуратуре напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Правоохранители указали, что в интернете сообщают о «запланированных на ближайший период несогласованных публичных мероприятиях», и напомнили, что в регионах продолжают действовать ограничения из-за коронавируса.


В Кремле предупредили сторонников Навального, что «в кошки-мышки» с ними играть не будут

Глава региональных штабов оппозиционера Леонид Волков ранее объявил, что новая акция запланирована на 14 февраля 9 февраля 2021
Dailystorm - В Кремле предупредили сторонников Навального, что «в кошки-мышки» с ними играть не будут
#москва #навальный #протесты
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