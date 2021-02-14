Пустые дворы: на протесты с фонариками в Москве вышло мало людей

В Москве на призыв сторонников Алексея Навального выйти на акцию «Любовь сильнее страха» и посветить фонариками во дворах откликнулось мало людей. Несколько десятков человек собрались в центре столицы, а в спальных районах прошли единичные флешмобы. Ранее глава региональных штабов оппозиционера Леонид Волков предложил жителям российских городов 14 февраля в 20:00 выйти к себе во дворы с включенными фонариками и постоять с ними на улице несколько минут.

Журналисты Daily Storm сфотографировали дворы в спальных районах. На кадрах видно, что на улицы вышли единицы местных жителей. Фото сделаны в период с 20:00 до 20:30 мск в районах Бутово, Савеловском, Новогиреево, Ясенево.