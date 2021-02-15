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Роспотребнадзор создал тест на «британский» штамм коронавируса
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Роспотребнадзор создал тест на «британский» штамм коронавируса

Новую технологию можно применить и для других вариантов вируса, отметили ученые

Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал тест-систему, которая позволяет обнаружить выявленный в Великобритании штамм коронавируса. По словам представителей службы, это первая в мире такая разработка, направленная на выявление конкретного типа вируса. В Роспотребнадзоре отметили, что технологию можно будет применять и для создания новых тестов под другие варианты инфекции.


«Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса. Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой», — сообщили в Роспотребнадзоре.


Система получила название «АмплиСенс SARS-CoV-2-UK-IT». В службе добавили, что набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России, а также обладает высокой точностью, что доказано испытаниями на клинических образцах с подтвержденной мутацией.


«Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции)», — отметили в Роспотребнадзоре.


О выявлении новой мутации SARS-CoV-2 в Великобритании в декабре 2020-го сообщил глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок. По его словам, на тот момент новым штаммом заразились более тысячи британцев. По данным британского консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, новый вариант коронавируса распространяется быстрее и может быть на 70% заразнее исходного. После обнаружения в Великобритании нового штамма коронавируса ряд стран, включая Россию, приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством.


После Нового года глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об обнаружении у одного россиянина, прилетевшего из Великобритании в 2020-м, нового штамма коронавируса. Она также заявила, что заболевший не представляет опасности для окружающих, и инфекция от него никому не передалась.


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#коронавирус #роспотребнадзор #тестирование
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