Глава ДНР заявил о стремлении региона стать частью «Большой России»

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) постоянно ощущает помощь и поддержку со стороны России, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его мнению, Донбасс является «исторически и ментально русским» и стремится стать частью «Большой России». Политик подчеркнул, что в Донецке намерены укреплять экономическое взаимодействие с РФ.





«У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами. Мы постоянно ощущаем ее помощь и поддержку. В свою очередь, мы всегда будем стоять на защите Большой Родины, до последнего отстаивая наши общие ценности», — заявил Пушилин радиостанции «Говорит Москва».





По словам главы ДНР, большинство граждан самопровозглашенной республики выступают за сближение с Россией. «Донбасс всегда был русским не только исторически, но и ментально, а события 2014-го и последующих годов однозначно определили вектор развития: мы должны быть вместе с Россией», — добавил он.





Донбасс идет по пути сближения с Россией, считает Пушилин. «Хотелось бы ускорить [взаимодействия] в сфере экономического развития. <…> Уверен, что эти процессы в итоге приведут нас к тому будущему, ради которого мы трудимся и воюем, ради которого мы проводили референдум, выстояли во время обстрелов, которое мы готовы защищать даже ценой своей жизни. Цветущий, сильный Донбасс как часть Большой России», — заключил он.





10 февраля президент РФ Владимир Путин во время беседы с журналистами заявил, что Россия, «несмотря ни на что, не бросит» регион. По словам главы государства, у него «перед глазами стоят» получившие травмы и увечья в Донбассе, включая детей. Этот отрезок из закрытой встречи был опубликован 14 февраля на телеканале «Россия 24».





Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости. Киев в ответ на это начал антитеррористическую операцию (АТО). В конце апреля 2018 года АТО была переименована в операцию объединенных сил (ООС) и перешла под контроль украинских силовиков. Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается на встречах контактной группы в Минске. Киев обвиняет Москву в оккупации территорий. Российские власти отвергают претензии.