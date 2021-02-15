В Госдуме предложили выплачивать дополнительный маткапитал на третьего ребенка

«Материнский (семейный) капитал вполне оправдывает свое функциональное предназначение. Но можно и нужно использовать эти средства шире, чем зафиксировано сейчас. Если говорим о необходимости корректировать демографическую ситуацию в отдельных регионах, где показатели рождаемости заметно ниже даже средних по статистике, нужны конкретные меры», — пояснил Нилов в своем Telegram-канале.





Согласно законопроекту, получить поддержку смогут женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка после 1 января 2022 года, и мужчин, которые являются единственными усыновителями третьего ребенка, четвертого или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2022 года. Получат право на выплаты также женщины, родившие (усыновившие) четвертого и последующих детей, если они еще не воспользовались своим правом на получение выплаты.





Размер поддержки должен составить 503 237 рублей, уточняется в документе. Авторы инициативы отмечают, что в регионах с низкой рождаемостью зачастую существуют свои выплаты за третьего ребенка, но они составляют порядка 100-150 тысяч рублей.





В пояснительной записке подчеркивается, что суммарный коэффициент рождаемости — число детей, рожденных женщиной в течение жизни, — наиболее низкий в Воронежской (1,3), Смоленской (1,3) и Ленинградской областях (1,1), а также в Мордовии (1,2). Таким образом, в этих регионах рождается существенно меньше людей, чем умирает (для восполнения численности населения необходим коэффициент более 2,0).





В марте 2020 года был подписан закон о расширении программы маткапитала. Получать поддержку смогли родители, у которых после 1 января 2020 года родился первый ребенок. Кроме того, документ повысил размер выплат на второго ребенка до 639 тысяч рублей. Семьи могут потратить материнский капитал в том числе на улучшение жилищных условий.