Новости
Новости
St
В Госдуме предложили выплачивать дополнительный маткапитал на третьего ребенка
Новости

В Госдуме предложили выплачивать дополнительный маткапитал на третьего ребенка

Эта мера должна поддержать регионы с низкой рождаемостью, считают депутаты

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в парламент законопроект о расширении материнского капитала, сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов. Согласно пояснительной записке к инициативе, родители в регионах с низкой рождаемостью смогут получить дополнительные выплаты за третьего ребенка, или за четвертого, если у них уже есть трое и они не получали поддержки. Если законопроект примут, он начнет действовать с 1 января 2022 года.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St


«Материнский (семейный) капитал вполне оправдывает свое функциональное предназначение. Но можно и нужно использовать эти средства шире, чем зафиксировано сейчас. Если говорим о необходимости корректировать демографическую ситуацию в отдельных регионах, где показатели рождаемости заметно ниже даже средних по статистике, нужны конкретные меры», — пояснил Нилов в своем Telegram-канале.


Согласно законопроекту, получить поддержку смогут женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка после 1 января 2022 года, и мужчин, которые являются единственными усыновителями третьего ребенка, четвертого или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2022 года. Получат право на выплаты также женщины, родившие (усыновившие) четвертого и последующих детей, если они еще не воспользовались своим правом на получение выплаты.


Размер поддержки должен составить 503 237 рублей, уточняется в документе. Авторы инициативы отмечают, что в регионах с низкой рождаемостью зачастую существуют свои выплаты за третьего ребенка, но они составляют порядка 100-150 тысяч рублей.


В пояснительной записке подчеркивается, что суммарный коэффициент рождаемости — число детей, рожденных женщиной в течение жизни, — наиболее низкий в Воронежской (1,3), Смоленской (1,3) и Ленинградской областях (1,1), а также в Мордовии (1,2). Таким образом, в этих регионах рождается существенно меньше людей, чем умирает (для восполнения численности населения необходим коэффициент более 2,0).


В марте 2020 года был подписан закон о расширении программы маткапитала. Получать поддержку смогли родители, у которых после 1 января 2020 года родился первый ребенок. Кроме того, документ повысил размер выплат на второго ребенка до 639 тысяч рублей. Семьи могут потратить материнский капитал в том числе на улучшение жилищных условий.


#рождаемость #законопроект #лдпр #госдума
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2021

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»