Кабмин подготовил меры поддержки малого и среднего бизнеса

Правительство подготовило новый пакет мер поддержки для малого и среднего бизнеса, пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. В первую очередь помощь должна сохранить рабочие места, указано в проекте. Среди предлагаемых мер — повторение кредитования под ноль процентов для выплаты зарплат и списание долгов по налогам и взносам для наименее восстановившихся после пандемии COVID-19 отраслей.
Всего в документе предлагают пять мер поддержки:
Источник издания утверждает, что перечень мер может быть дополнен и изменен. Проработать варианты должны Минэкономразвития, Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС), работая в тандеме с ЦБ и Корпорацией МСП.
Основной задачей правительства при создании новых мер поддержки является сохранение занятости и появление новых рабочих мест. По оценке рейтингового агентства НКР, пакет мер обойдется властям в 150-200 миллиардов рублей.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса власти РФ запустили программу мер поддержки малого и среднего бизнеса. Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, предприниматели смогли получить на льготных условиях, а также на выдачу зарплат, более одного триллиона рублей.