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Кабмин подготовил меры поддержки малого и среднего бизнеса
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Кабмин подготовил меры поддержки малого и среднего бизнеса

Главная цель — сохранить рабочие места, указали в правительстве

Правительство подготовило новый пакет мер поддержки для малого и среднего бизнеса, пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. В первую очередь помощь должна сохранить рабочие места, указано в проекте. Среди предлагаемых мер — повторение кредитования под ноль процентов для выплаты зарплат и списание долгов по налогам и взносам для наименее восстановившихся после пандемии COVID-19 отраслей.


Всего в документе предлагают пять мер поддержки:

  • возобновление программы кредитов под 0% для бизнеса на выплату зарплат;
  • снижение стоимости льготных кредитов на 2-3% для малого и среднего бизнеса за счет субсидий банкам при условии найма дополнительного персонала (увеличение штата на 10% к декабрю 2021 года относительно начала года);
  • списание задолженности по налогам и страховым взносам для малого и среднего предпринимательства из наименее восстановившихся отраслей (предположительно, туристическая и гостиничная индустрия, общепит, организаторы культурных мероприятия и ряд других);
  • замораживание кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек общепита и бытового обслуживания на уровне 2020 года;
  • переходный налоговый режим для предприятий, которые уже не могут работать по упрощенной системе, но для которых переход на общие правила негативно скажется на ведении бизнеса.


Источник издания утверждает, что перечень мер может быть дополнен и изменен. Проработать варианты должны Минэкономразвития, Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС), работая в тандеме с ЦБ и Корпорацией МСП.


Основной задачей правительства при создании новых мер поддержки является сохранение занятости и появление новых рабочих мест. По оценке рейтингового агентства НКР, пакет мер обойдется властям в 150-200 миллиардов рублей.


В 2020 году из-за пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса власти РФ запустили программу мер поддержки малого и среднего бизнеса. Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, предприниматели смогли получить на льготных условиях, а также на выдачу зарплат, более одного триллиона рублей.


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#кабмин #поддержка #кризис #бизнес
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