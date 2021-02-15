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В Новосибирске и Томске задержали спонсоров террористов
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В Новосибирске и Томске задержали спонсоров террористов

Россиянин и иностранец вдвоем перечисляли средства на счета боевиков

Сотрудники ФСБ раскрыли межрегиональную ячейку террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, и задержали двух ее членов — одного в Новосибирске, второго в Томске. По данным спецслужбы, задержанные перечисляли деньги на счета боевиков. В их отношении возбуждено уголовное дело.


«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Новосибирске и Томске пресечена противоправная деятельность участников межрегиональной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», причастных к финансированию террористической деятельности», — сообщили в ЦОС ФСБ.


В спецслужбе уточнили, что задержаны два человека — один россиянин и один выходец из стран ближнего зарубежья. Задержанных подозревают в пособничестве терроризму — они регулярно переводили средства на банковские карты, используемые для нужд боевиков, указали в ФСБ.


В отношении задержанных возбуждено уголовное по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса (содействие террористической деятельности).


12 февраля сотрудники ФСБ и МВД РФ задержали в Ставропольском крае двух бывших членов банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. По данным следствия, боевики принимали участие в нападениях на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году. За прошедшие годы спецслужбам удалось выявить и задержать более 80 террористов из банды Басаева — Хаттаба.


*«Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана в России террористической и запрещена


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#терроризм #новосибирск #томск #задержание #фсб
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