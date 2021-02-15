В Новосибирске и Томске задержали спонсоров террористов

Сотрудники ФСБ раскрыли межрегиональную ячейку террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, и задержали двух ее членов — одного в Новосибирске, второго в Томске. По данным спецслужбы, задержанные перечисляли деньги на счета боевиков. В их отношении возбуждено уголовное дело.





«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Новосибирске и Томске пресечена противоправная деятельность участников межрегиональной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», причастных к финансированию террористической деятельности», — сообщили в ЦОС ФСБ.





В спецслужбе уточнили, что задержаны два человека — один россиянин и один выходец из стран ближнего зарубежья. Задержанных подозревают в пособничестве терроризму — они регулярно переводили средства на банковские карты, используемые для нужд боевиков, указали в ФСБ.





В отношении задержанных возбуждено уголовное по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса (содействие террористической деятельности).





12 февраля сотрудники ФСБ и МВД РФ задержали в Ставропольском крае двух бывших членов банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. По данным следствия, боевики принимали участие в нападениях на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году. За прошедшие годы спецслужбам удалось выявить и задержать более 80 террористов из банды Басаева — Хаттаба.





*«Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана в России террористической и запрещена