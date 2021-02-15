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Иван Сафронов рассказал о приятельских отношениях с чешским «вербовщиком»
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Иван Сафронов рассказал о приятельских отношениях с чешским «вербовщиком»

Журналист познакомился с Мартином Ларишем в 2010 году в Москве

Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов рассказал о знакомстве с чехом Мартином Ларишем, которого СМИ называли предполагаемым вербовщиком россиянина. По словам Сафронова, они впервые встретились в 2010 году, когда Лариш был корреспондентом чешской газеты Lidove Novine в Москве, а также читал лекции на журфаке МГУ. У них были «нормальные приятельские отношения двух коллег».


«Мой знакомый из Чехии — это журналист Мартин Лариш. Мы познакомились с ним примерно в 2010 году, когда он работал собкором чешской газеты Lidove Novine в Москве. Он общался со многими журналистами и экспертами, еще читал лекции на журфаке МГУ», — сообщил Сафронов в интервью «Коммерсанту».


Сафронов и Лариш обсуждали международные отношения и политику, «как правило, за кружкой пива». «У нас были нормальные приятельские отношения двух коллег», — добавил советник главы «Роскосмоса».


В 2012 году ставку Мартина Лариша сократили в Москве, он вернулся в Чехию, их общение с Сафроновым прервалось. Они изредка списывались в соцсетях, а в следующий раз встретились в 2016 году в Праге и с тех пор стали «более регулярно» видеться. «Иногда мы путешествовали по Европе в большой компании молодых людей. Были в Хорватии, Испании. В 2018 году снова в Чехии: у Мартина была свадьба, и я был в числе приглашенных. Последний раз мы виделись в Германии — на этот раз я пригласил его на свой день рождения», — рассказал Сафронов.


В 2017 году Лариш создал интернет-проект «Информационное агентство анализа и профилактики безопасности», которое рассылало подписчикам дайджест СМИ и аналитических материалов. Сафронов писал для агентства один-два материала в месяц. «Подготавливаемые мной материалы состояли из компиляции сведений из открытых источников. <...> Следователи факт моего знакомства с Мартином считают вербовкой, его письма — разведывательными заданиями, а в моих ответах откуда-то взялась государственная тайна», — добавил советник главы «Роскомоса». Он подчеркнул, что следствие до сих пор так и не раскрыло сути предъявленных ему обвинений.


Советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был арестован 7 июля 2020 года. Против него возбуждено дело о государственной измене. Вину Сафронов не признает. По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году. Следствие полагает, что Иван Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, а конечным получателем секретных данных были США.


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Путину доложат о нестыковках в деле Сафронова

Ранее президент дважды заявлял, что обвинения против журналиста связаны с его работой в «Роскосмосе» 22 декабря 2020
Dailystorm - Путину доложат о нестыковках в деле Сафронова
#госизмена #арест #сафронов #роскосмос #журналист
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