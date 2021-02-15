Глава МИД Белоруссии рассказал об уволившихся из-за протестов дипломатах

Из МИД Белоруссии в связи с выборами президента и последовавшими за ними протестами действительно увольнялись сотрудники, заявил глава ведомства Владимир Макей. По его словам, количество ушедших преувеличивают, и ряды МИД страны покинули 5-6% дипломатов. Министр отметил, что некоторые приняли такое решение сами, некоторым «предложили уйти» из-за их реакции на итоги выборов и происходившее в Белоруссии. Макей также назвал протесты в начале 2021 года в РФ «практически идентичными» проходящими в Белоруссии после 9 августа.





«Я читал где-то заявление о том, что порядка 70 или 100 сотрудников уволились. Если бы 70 или 100 сотрудников уволились, то МИД перестал бы работать, я должен сказать. У нас небольшое министерство. <…> Я должен сказать, что в целом где-то порядка 5-6% уволились», — заявил Макей в интервью РБК.





Министр признал, что части ушедших предложили покинуть свои должности. «Я не понимаю подхода, когда дипломат хочет работать на той или иной должности, получать деньги от государства и одновременно поливает грязью это государство в соцсетях, в интернете, в рамках публичных каких-то заявлений», — объяснил он.





Некоторые дипломаты ушли сами, не согласившись с действиями государства или итогами выборов, и их не останавливали, добавил Макей. «После 9 августа я два раза собирал своих сотрудников и говорил: «Коллеги, определитесь сами. Если вы хотите работать дальше на государство, если вы чувствуете, что можете работать, давайте работать. Если не можете, тогда принимайте решение. Будьте мужиками, имейте стержень. Примите решение, уходите», — описал он происходившее.





По мнению главы МИД, процессы в Белоруссии после выборов президента «практически идентичны» митингам в РФ, начавшимся после возвращения политика Алексея Навального из Германии. «То, что происходило в Беларуси во второй половине прошлого года, сейчас начинает происходить и в России. Технологии практически идентичны. мы считаем, что нам нужно держаться вместе, но никогда у нас не было такого, чтобы одна сторона пыталась вмешаться во внутренние дела другой стороны», — пояснил он.