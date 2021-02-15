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Глава МИД Белоруссии рассказал об уволившихся из-за протестов дипломатах
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Глава МИД Белоруссии рассказал об уволившихся из-за протестов дипломатах

Макей провел параллели между акциями в Белоруссии и РФ

Из МИД Белоруссии в связи с выборами президента и последовавшими за ними протестами действительно увольнялись сотрудники, заявил глава ведомства Владимир Макей. По его словам, количество ушедших преувеличивают, и ряды МИД страны покинули 5-6% дипломатов. Министр отметил, что некоторые приняли такое решение сами, некоторым «предложили уйти» из-за их реакции на итоги выборов и происходившее в Белоруссии. Макей также назвал протесты в начале 2021 года в РФ «практически идентичными» проходящими в Белоруссии после 9 августа.


«Я читал где-то заявление о том, что порядка 70 или 100 сотрудников уволились. Если бы 70 или 100 сотрудников уволились, то МИД перестал бы работать, я должен сказать. У нас небольшое министерство. <…> Я должен сказать, что в целом где-то порядка 5-6% уволились», — заявил Макей в интервью РБК.


Министр признал, что части ушедших предложили покинуть свои должности. «Я не понимаю подхода, когда дипломат хочет работать на той или иной должности, получать деньги от государства и одновременно поливает грязью это государство в соцсетях, в интернете, в рамках публичных каких-то заявлений», — объяснил он.


Некоторые дипломаты ушли сами, не согласившись с действиями государства или итогами выборов, и их не останавливали, добавил Макей. «После 9 августа я два раза собирал своих сотрудников и говорил: «Коллеги, определитесь сами. Если вы хотите работать дальше на государство, если вы чувствуете, что можете работать, давайте работать. Если не можете, тогда принимайте решение. Будьте мужиками, имейте стержень. Примите решение, уходите», — описал он происходившее.


По мнению главы МИД, процессы в Белоруссии после выборов президента «практически идентичны» митингам в РФ, начавшимся после возвращения политика Алексея Навального из Германии. «То, что происходило в Беларуси во второй половине прошлого года, сейчас начинает происходить и в России. Технологии практически идентичны. мы считаем, что нам нужно держаться вместе, но никогда у нас не было такого, чтобы одна сторона пыталась вмешаться во внутренние дела другой стороны», — пояснил он.


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«Руководил бы страной мордоворот»: Лукашенко предрек судьбу Белоруссии в случае победы Тихановской

Глава государства напомнил, что «власть — это не игрушка и не тряпка» 11 февраля 2021
Dailystorm - «Руководил бы страной мордоворот»: Лукашенко предрек судьбу Белоруссии в случае победы Тихановской

После выборов президента в 2020 году, на фоне массовых протестов и выступлений части белорусов, некоторые СМИ сообщали об увольнении по собственному желанию многих сотрудников государственных ведомств и министерств. В частности, подал в отставку посол Белоруссии в Аргентине, Чили, Парагвае и Перу по совместительству Владимир Астапенко, с постов ушли послы в Латвии Василий Маркович и в Словакии Игорь Лещеня. Бывший дипломат и член Президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко заявлял, что из МИДа уволились около 30 сотрудников.


В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. ЦИК страны объявил их победителем действующего главу государства Александра Лукашенко. Один из его основных соперников, Светлана Тихановская, и ее сторонники не согласились с результатами. С 9 августа в Белоруссии проходили несанкционированные акции протеста.


#белоруссия #мид #макей #выборы президента белоруссии
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