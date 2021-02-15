В колонии Приморья нашли мертвым осужденного за теракты 1999 года в Москве

В исправительной колонии № 27 в Приморском крае нашли мертвым осужденного за теракты в Москве в 1999 году в гостинице «Интурист» и торговом центре «Охотный ряд». Речь идет о Халиде Хугуеве из банды Шамиля Басаева. Местные СМИ писали, что его убил другой осужденный.





«Осужденный был найден без признаков жизни, управление проводит проверку», — рассказал источник РИА Новости во ФСИН. Следователи проводят проверку, добавил он.





Местный портал «Золотой Мост» писал, что Халида Хугуева по кличке Монгол 13 февраля убил другой осужденный в санитарной части колонии. «Вероятнее всего, совершил его «холоп» – один из осужденных, отбывающих наказание в качестве хозобслуги. Причины <...> пока неизвестны», — сообщало издание.





В 2009 году суд приговорил Халида Хугуева к 25 годам колонии строгого режима за организацию терактов 1999 года. В 2010 году ему сократили срок наказания до 22 лет.





Колония строгого режима №27 в Приморском крае находится в поселке Волчанец. Там ведутся подсобное хозяйство, деревообработка, металлообработка, а также производство стройматериалов.





26 апреля 1999 года на 20-м этаже гостиницы «Интурист» у офиса депутата Госдумы Иосифа Кобзона произошел взрыв. Пострадали 11 человек, этаж здания почти полностью разрушился. 31 августа 1999 года на нижнем этаже торгового центра «Охотный ряд» в зале игровых автоматов взорвалась бомба. 40 человек получили ранения, одна из них позднее скончалась. По версии следствия, совершая теракты, Хугуев выполнял указания лидера боевиков из Чечни Шамиля Басаева. Руководитель террористов вымогал деньги у Иосифа Кобзона, считают следователи.