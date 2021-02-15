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Командира Народной милиции ДНР взорвали в автомобиле
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Командира Народной милиции ДНР взорвали в автомобиле

Сергей Попов вез свою дочь в школу, обоих госпитализировали

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) в Горловке совершили покушение на командира первого батальона Народной милиции. Самодельное взрывное устройство сработало под его автомобилем. По информации Telegram-каналов, пострадал Сергей Попов с позывным «Длинный». Он вез свою дочь в школу, обоих госпитализировали.


Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко сообщает в своем Telegram-канале, что сейчас Сергея Попова оперируют. По предварительной информации, у него множественные осколочные ранения нижних конечностей, а также осколочный перелом бедра. «У девочки контузия и шок, других видимых повреждений нет, ее обследуют врачи», — пишет журналист.


На опубликованных в сети снимках с места взрыва видно, что бомба была под сиденьем водителя. На месте взрыва работают спецслужбы и спасатели, сообщает Telegram-канал «WarGonzo». «Не исключается, что террористы могли подготовить для покушения не одно взрывное устройство, а несколько. В настоящее время проводится проверка маршрутов и мест, где в этот день мог находится комбат», — говорится в сообщении.


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В управлении народной милиции ДНР возложили ответственность за теракт на украинское командование. Представитель управления заявил Донецкому агентству новостей, что 14 февраля после подрыва трех украинских военнослужащих на собственных минах в Новолуганском «президент Украины поручил начальнику генштаба Руслану Хомчаку лично прибыть в зону конфликта в Донбассе для проведения разбирательства». «Объектом теракта украинские боевики выбрали автомобиль военнослужащего НМ [Народной милиции] ДНР, установив взрывное устройство на дно автомобиля, которое сработало в жилом районе города Горловки», — убеждены в народной милиции.


В управлении народной милиции также заявили, что глава генштаба Украины «поставил задачу сводному отряду отдельного центра спецназначения «Запад» организовать резонансный диверсионный акт с целью переключения внимания украинской общественности и снижения негативной реакции».


Летом 2019 года в ДНР задержали трех человек, которые были направлены в Донецк для устранения глав силовых ведомств республики, заявили в МВД самопровозглашенной республики. По данным правоохранителей, в задачи группы предполагаемых диверсантов входили также минирование и фотофиксация военных, административных и инфраструктурных объектов на территории ДНР.


31 августа 2018 года в Донецке совершили покушение на главу ДНР Александра Захарченко. В тот же день он скончался от ранений, полученных при взрыве в кафе «Сепар». В правоохранительных органах ДНР сообщали, что подозреваемые в убийстве Захарченко были задержаны. Силовики называли их «украинскими диверсантами». 


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#горловка #днр #милиция #покушение
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