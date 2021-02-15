Командира Народной милиции ДНР взорвали в автомобиле

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) в Горловке совершили покушение на командира первого батальона Народной милиции. Самодельное взрывное устройство сработало под его автомобилем. По информации Telegram-каналов, пострадал Сергей Попов с позывным «Длинный». Он вез свою дочь в школу, обоих госпитализировали.





Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко сообщает в своем Telegram-канале, что сейчас Сергея Попова оперируют. По предварительной информации, у него множественные осколочные ранения нижних конечностей, а также осколочный перелом бедра. «У девочки контузия и шок, других видимых повреждений нет, ее обследуют врачи», — пишет журналист.





На опубликованных в сети снимках с места взрыва видно, что бомба была под сиденьем водителя. На месте взрыва работают спецслужбы и спасатели, сообщает Telegram-канал «WarGonzo». «Не исключается, что террористы могли подготовить для покушения не одно взрывное устройство, а несколько. В настоящее время проводится проверка маршрутов и мест, где в этот день мог находится комбат», — говорится в сообщении.