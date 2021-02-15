Составлен рейтинг уровня жизни во всех регионах России

По качеству жизни в России по-прежнему лидируют три региона — Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сообщило РИА Новости по итогам собственного исследования. Рейтинг рассчитывался на основании 70 различных показателей, среди которых уровень доходов населения, безопасность, здравоохранение и развитие инфраструктуры. Авторы доклада отметили, что в среднем за 2020 год по стране уровень жизни снизился по сравнению с 2019 годом.





Первые три места рейтинга заняли Москва (82,16 баллов из возможных 100), Санкт-Петербург (80,63) и Подмосковье (76,06). Те же позиции регионы занимали и в 2019 году. В топ-10 также попали Татарстан (66,62), Белгородская область (64,76), Краснодарский край (63,71), Ленинградская область (61,60), Воронежская область (61,04) и Ханты-Мансийский автономный округ (60,52). Эти субъекты также все были в первой десятке годом ранее.





Нижние строчки рейтинга заняли Тыва (17,50 баллов), Забайкальский край (26,88), Карачаево-Черкесская Республика (27,69) и Еврейская автономная область (28,18). Эти регионы также были у основания списка в 2019 году.





Эксперты отметили, что изменений на краях списка в ближайшие годы ожидать не стоит. Лидирующие регионы имеют развитые инфраструктуру и экономику, высокий потенциал дальнейшего роста, и налаженные механизмы социальной сферы. Невысокие позиции аутсайдеров обусловлены слабостью экономики в регионе, падающими доходами населения и высоким уровнем безработицы.





Существенные изменения в центре списка претерпели позиции пяти регионов. Так, Сахалинская область переместилась с 34-го на 26-е место, Иркутская область — с 63-го на 55-е, а Дагестан с 64-го на 56-е. Ухудшили свои позиции Красноярский край (с 38-го места на 46-е) и Удмуртия (с 39-го на 47-е).





В общем за 2020 год уровень жизни несколько снизился — медианный балл упал с 46,16 до 45,77. Сводный рейтинговый балл в текущем рейтинге вырос у 40 регионов, а снизился у 45.





Авторы указали, что при составлении рейтинга были проанализированы 70 показателей, включая уровень доходов населения, жилищные условия, уровень безработицы, демографическую ситуацию, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, развития малого бизнеса, транспортной инфраструктуры и другие параметры. Данные для списка были получены из Росстата, Минздрава России, Минфина, Центробанка, других открытых источников за 2019–2020 годы.