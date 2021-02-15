В России выявили 14 207 новых случаев COVID-19

За последние 24 часа в России выявили 14 207 новых случая COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 4 086 090. Вылечились от коронавирусной инфекции за последние сутки 13 935 пациентов. Всего в стране выздоровели 3 607 036 человек. В России продолжают лечение 398 534 пациента.





За последние 24 часа было зафиксировано 394 летальных исхода, связанных с ковидом. За весь период в России от последствий коронавируса скончались 80 520 пациентов. Общая доля вылечившихся граждан, согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, возросла до 87,6%. Условная летальность заболевания (окончательную можно определить лишь после завершения пандемии) увеличилась до уровня 1,95%.





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