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Суд повторно рассмотрит жалобу на бездействие следователей в связи с отравлением Навального
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Суд повторно рассмотрит жалобу на бездействие следователей в связи с отравлением Навального

Ранее СКР не выявил признаков покушения на убийство политика

Ранее СКР не выявил признаков покушения на убийство политика Фото: © АГН Москва / Любимов Андрей
Фото: © АГН Москва / Любимов Андрей

Новосибирский областной суд отправил на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Новосибирска материал по факту бездействия следователей в связи с отправлением политика Алексея Навального. Об этом рассказал глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией** Вячеслав Гимади. Ранее в СКР не выявили признаков покушения на убийство оппозиционера.


«Новосибирский областной суд только что отменил постановление Ленинского районного суда, который согласился с парадоксальной с точки зрения права позицией СК (ничего не делать по факту покушения на убийство Навального и не принимать решения по существу)», — написал Гимади. Он заявил «МБХ Медиа»: теперь Ленинский районный суд «не может второй раз признать, что бездействие СК было законным». 


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Юрист пояснил Daily Storm: решение Новосибирского областного суда означает, что теперь бездействие следователей могут признать незаконным, но это не будет означать автоматически, что начнется расследование.


В сообщении Telegram-канала «Юристы ФБК» говорится, что в материале Ленинского районного суда Новосибирска было письмо СК, согласно которому заявление соратников Навального следователи без проверки отправили в полицию. «Данное письмо судья Кашина почему-то приняла за процессуальное решение. Проигнорировав, что полиция по УПК не может расследовать покушение на убийство», — отметили юристы фонда.


ФБК в августе прошлого года подал заявление в Следственный комитет с требованием возбудить дело по статьям о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля. СКР передал заявление в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте, где не выявили признаков преступлений. Соратники Навального пожаловались в Ленинский районный суд на бездействие СКР, но суд не усмотрел бездействия в решении ведомства.


20 августа 2020 года Навальному стало плохо на борту самолета Томск — Москва, он впал в кому. Его госпитализировали в Омске. Спустя два дня его доставили в берлинскую клинику Charite, а еще через месяц — выписали. Власти Германии утверждают, что в организме оппозиционера специалистами были обнаружены следы яда из группы боевых отравляющих веществ «Новичок» и обвиняют Москву в причастности к отравлению. Россия отрицает эти обвинения.


**ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) — организация признана в России иностранным агентом.


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#фбк #суд #отравление #навальный #скр
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