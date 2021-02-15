Суд повторно рассмотрит жалобу на бездействие следователей в связи с отравлением Навального

Юрист пояснил Daily Storm: решение Новосибирского областного суда означает, что теперь бездействие следователей могут признать незаконным, но это не будет означать автоматически, что начнется расследование.





В сообщении Telegram-канала «Юристы ФБК» говорится , что в материале Ленинского районного суда Новосибирска было письмо СК, согласно которому заявление соратников Навального следователи без проверки отправили в полицию. «Данное письмо судья Кашина почему-то приняла за процессуальное решение. Проигнорировав, что полиция по УПК не может расследовать покушение на убийство», — отметили юристы фонда.





ФБК в августе прошлого года подал заявление в Следственный комитет с требованием возбудить дело по статьям о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля. СКР передал заявление в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте, где не выявили признаков преступлений. Соратники Навального пожаловались в Ленинский районный суд на бездействие СКР, но суд не усмотрел бездействия в решении ведомства.





20 августа 2020 года Навальному стало плохо на борту самолета Томск — Москва, он впал в кому. Его госпитализировали в Омске. Спустя два дня его доставили в берлинскую клинику Charite, а еще через месяц — выписали. Власти Германии утверждают, что в организме оппозиционера специалистами были обнаружены следы яда из группы боевых отравляющих веществ «Новичок» и обвиняют Москву в причастности к отравлению. Россия отрицает эти обвинения.





**ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) — организация признана в России иностранным агентом.