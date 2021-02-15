Новости
Новости
St
Ковидный госпиталь отказался от услуг санитара, поддержавшего Навального
Эксклюзив Новости

Ковидный госпиталь отказался от услуг санитара, поддержавшего Навального

Активист не был официально трудоустроен

Активист не был официально трудоустроен undefined
Фото: © twitter / @ qropty

Московская больница №67, ставшая коронавирусным госпиталем, отказалась от услуг санитара Саиданвара Сулаймонова. Молодой человек рассказал Daily Storm, что его выгнали с работ из-за сделанной накануне фотографии — на ней он в защитном костюме зажигает фонарик в поддержку политика Алексея Навального. Некоторые СМИ сообщили, что Сулаймонова уволили руководители больницы, но сам активист пояснил, что не был официально устроен и работал «вчерную» на обслуживающую компанию. Главврач больницы Андрей Шкода подтвердил, что руководство не занимается набором санитаров.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St


«Все было очень просто: с утра ко мне подошел менеджер и сказал, что меня увольняют. <…> Попросил ключи от раздевалки, я расписался. Зарплату обещали выдать позже», — рассказал Сулаймонов.


Активист отметил, что официально сотрудником больницы не был. «Я работал как санитар. Просто неофициально. <…> Работал на компанию, которая сотрудничает с госпиталем», — уточнил он. Названия фирмы Сулаймонов не знает. Как он пояснил, он не контактировал с руководством компании, кроме менеджера, и не оформлял трудовой договор.


Главврач 67-й больницы Андрей Шкода также подтвердил Daily Storm, что немедицинский персонал, в том числе и санитары, сотрудниками больницы де-юре не являются. «Мы никого не увольняем. У нас немедицинский персонал в больнице не работает. Санитары не относятся к нам в больнице, поэтому не знаю, кого там увольняют», — ответил Шкода.


14 февраля сторонники оппозиционера Алексея Навального провели акцию «Любовь сильнее страха» в его поддержку. Они выходили на улицу возле своих домов и зажигали фонарики или свечи. Перед этим 23 и 31 января во многих городах России проходили массовые протесты, часть участников которых также поддерживали Навального.


#госпиталь #навальный #увольнение
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2021

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»