Ковидный госпиталь отказался от услуг санитара, поддержавшего Навального

«Все было очень просто: с утра ко мне подошел менеджер и сказал, что меня увольняют. <…> Попросил ключи от раздевалки, я расписался. Зарплату обещали выдать позже», — рассказал Сулаймонов.





Активист отметил, что официально сотрудником больницы не был. «Я работал как санитар. Просто неофициально. <…> Работал на компанию, которая сотрудничает с госпиталем», — уточнил он. Названия фирмы Сулаймонов не знает. Как он пояснил, он не контактировал с руководством компании, кроме менеджера, и не оформлял трудовой договор.





Главврач 67-й больницы Андрей Шкода также подтвердил Daily Storm, что немедицинский персонал, в том числе и санитары, сотрудниками больницы де-юре не являются. «Мы никого не увольняем. У нас немедицинский персонал в больнице не работает. Санитары не относятся к нам в больнице, поэтому не знаю, кого там увольняют», — ответил Шкода.





14 февраля сторонники оппозиционера Алексея Навального провели акцию «Любовь сильнее страха» в его поддержку. Они выходили на улицу возле своих домов и зажигали фонарики или свечи. Перед этим 23 и 31 января во многих городах России проходили массовые протесты, часть участников которых также поддерживали Навального.