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Правительство утвердило новую стратегию по борьбе с контрафактом
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Правительство утвердило новую стратегию по борьбе с контрафактом

План по исполнению должен быть закончен к середине мая, отметил премьер-министр Михаил Мишустин

План по исполнению должен быть закончен к середине мая, отметил премьер-министр Михаил Мишустин Фото: © Global Look Press / Правительство РФ
Фото: © Global Look Press / Правительство РФ

Правительство разработало и утвердило новую стратегию по борьбе с поддельными товарами. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, особенно внимательно будут следить за качеством и подлинностью продуктов, детских товаров, легкой промышленности, медицинских препаратов и автомобилей. План по приведению стратегии в действие должен быть готов к середине мая, добавил глава кабмина.


«Для повышения эффективности борьбы с контрафактом утверждена стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие пять лет. Ее цель — сократить объем незаконного оборота и снизить его влияние на развитие экономики и социальной сферы», — заявил Мишустин.


Премьер-министр подчеркнул, что россияне должны пользоваться качественными товарами, а «контрафакт и подделки — вытеснялись бы с рынка». Фальшивки и нелегальные товары не только наносят ущерб средствам людей и доходам бизнеса, но и могут быть опасны для здоровья, напомнил Мишустин.


Особое внимание при выполнении стратегии обратят на приоритетные отрасли: пищевую и легкую промышленность, фармацевтику, авто- и авиапром, индустрию детских товаров, химическую промышленность. Как отметили в пресс-службе правительства, мониторингу также подлежат такие отрасли, как электронная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение и народные художественные промыслы.


В стратегии предусмотрена борьба не только с самим контрафактом, но и с документацией, которая позволяет нелегально распространять поддельные товары. «Эти меры приобретают особую значимость в контексте развития интернет-торговли. <…> Реализация положений документа поддержит добросовестных предпринимателей, защитит граждан от некачественной продукции и позволит минимизировать влияние теневого рынка на социально-экономическую ситуацию в стране», — добавили в кабмине.


Выполнять стратегию необходимо оперативно, подчеркнул Мишустин. «Необходимо приступить к реализации стратегии максимально оперативно. Прошу Минпромторг в трехмесячный срок подготовить план мероприятий по ее исполнению», — заключил он.


В октябре 2020 года стало известно, что каждый 12-й несетевой магазин торгует контрафактными сигаретами. Как заявили в IТ-компании «Эвотор», нелегальные пачки можно приобрести даже вопреки обязательной маркировке всей табачной продукции. При этом на несетевую торговлю приходится порядка 25% рынка.


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#продукты #мишустин #правительство #контрафакт
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