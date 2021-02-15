Правительство утвердило новую стратегию по борьбе с контрафактом

Правительство разработало и утвердило новую стратегию по борьбе с поддельными товарами. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, особенно внимательно будут следить за качеством и подлинностью продуктов, детских товаров, легкой промышленности, медицинских препаратов и автомобилей. План по приведению стратегии в действие должен быть готов к середине мая, добавил глава кабмина.





«Для повышения эффективности борьбы с контрафактом утверждена стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие пять лет. Ее цель — сократить объем незаконного оборота и снизить его влияние на развитие экономики и социальной сферы», — заявил Мишустин.





Премьер-министр подчеркнул, что россияне должны пользоваться качественными товарами, а «контрафакт и подделки — вытеснялись бы с рынка». Фальшивки и нелегальные товары не только наносят ущерб средствам людей и доходам бизнеса, но и могут быть опасны для здоровья, напомнил Мишустин.





Особое внимание при выполнении стратегии обратят на приоритетные отрасли: пищевую и легкую промышленность, фармацевтику, авто- и авиапром, индустрию детских товаров, химическую промышленность. Как отметили в пресс-службе правительства, мониторингу также подлежат такие отрасли, как электронная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение и народные художественные промыслы.





В стратегии предусмотрена борьба не только с самим контрафактом, но и с документацией, которая позволяет нелегально распространять поддельные товары. «Эти меры приобретают особую значимость в контексте развития интернет-торговли. <…> Реализация положений документа поддержит добросовестных предпринимателей, защитит граждан от некачественной продукции и позволит минимизировать влияние теневого рынка на социально-экономическую ситуацию в стране», — добавили в кабмине.





Выполнять стратегию необходимо оперативно, подчеркнул Мишустин. «Необходимо приступить к реализации стратегии максимально оперативно. Прошу Минпромторг в трехмесячный срок подготовить план мероприятий по ее исполнению», — заключил он.





В октябре 2020 года стало известно, что каждый 12-й несетевой магазин торгует контрафактными сигаретами. Как заявили в IТ-компании «Эвотор», нелегальные пачки можно приобрести даже вопреки обязательной маркировке всей табачной продукции. При этом на несетевую торговлю приходится порядка 25% рынка.