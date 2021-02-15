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«Пусть говорит»: на СТС оценили заявление Светлакова о Путине и Навальном
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«Пусть говорит»: на СТС оценили заявление Светлакова о Путине и Навальном

Юморист и телеведущий не верит в «светлое и демократическое будущее» при Навальном

Юморист и телеведущий не верит в «светлое и демократическое будущее» при Навальном Фото: © Global Look Press / Анатолий Ломохов
Фото: © Global Look Press / Анатолий Ломохов

Актер и участник проекта канала СТС «Полный блэкаут» Сергей Светлаков заявил, что восхищается «мужеством» Алексея Навального, не испугавшегося вернуться на родину из-за угрозы ареста. Но, по словам шоумена, на выборах он не отдал бы свой голос ни за Навального, ни за действующего президента Владимира Путина. Генеральный продюсер СТС Антон Федотов в беседе с Daily Storm заявил, что руководство канала спокойно отнеслось к заявлению Светлакова, поскольку это его личная позиция.


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«Безусловно, это его [телеведущего] право [высказываться как гражданин страны]. Поэтому говорит то, что считает нужным», — прокомментировал Федотов.


Светлаков рассуждал на политические темы в эфире YouTube-канала «А поговорить?». Шоумен считает, что Навальный не смог бы выиграть президентские выборы, потому что большинство россиян поддерживают Владимира Путина.


«Людей, которым нравится Путин в стране, очень много, особенно в регионах. Я их вижу и часто общаюсь с ними. И за некоторыми столами мы закрываем тему политики, потому что сразу ставят перед выбором: «За кого ты? За Путина или Навального?» — признался Светлаков. Но, его по словам, обе кандидатуры он отвергает: «Если бы сейчас были выборы, я не выбрал бы ни Владимира Владимировича, ни Навальный мне не нужен как президент».


По мнению Светлакова, оппозиционер «слишком категоричен». «Уверен, что если он придет к власти, то будет много несправедливого по отношению к тем людям, которые до этого были за прежнюю власть, будет жесткий передел собственности и информационного пространства», — полагает шоумен.


«Я не верю в абсолютную свободу, равенство, братство и то, что мы будем целоваться взасос с Америкой и Западом. Я не верю в сказки, что придет этот человек и будет все так», — добавил Светлаков. При этом, говоря о Навальном, юморист пояснил, что относится к этому политику «очень с уважением из-за его несгибаемости и просто «гигантских яиц», которые у него есть». «Редкий человек в его случае взял бы и из Германии прилетел. Конечно, он сильный человек, достоин уважения. Но я не в его поезде», — отметил шоумен.


Он также прокомментировал расследование Навального о якобы «дворце Путина» в Геленджике. Светлаков заявил, что для него это «классное развлекательное кино, контент — оторваться невозможно». «Что это есть — это очевидно, это не является каким-то открытием, это было всегда, на протяжении всего существования власти. Она живет другими категориями — дворцами и так далее. Мне это не нравится, но это — обычная жизнь. Не нужно смиряться с этим, надо прийти на выборы и голосовать», — считает актер.


Он при этом подчеркнул, что желающие изменить Россию к лучшему должны не устраивать «революции», а предлагать какие-либо конструктивные варианты. По мнению Светлакова, сторонникам Навального не следует просто «полоскать» действующую власть.


Сергей Светлаков известен зрителям участием в телепроектах «Прожекторперисхилтон», «Comedy Баттл», «Наша Russia», «Слава Богу, ты пришел!» и «Полный блэкаут», а также ролями в фильмах «Елки», «Жених», «Горько» и «Джунгли».


#светлаков #навальный #путин #стс
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