«Британский» штамм коронавируса оказался более смертоносным

Обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса более опасен для жизни, чем его начальный «китайский» вариант, утверждают ученые Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG). Специалисты полагают, что «британский» штамм привел к увеличению смертности от COVID-19 на 30-70%. Одной из причин этого является его большая заразность, уточнили эксперты.





«Есть доказательства, извлеченные из нескольких наборов данных, что вариант вируса B1.1.7 связан с повышенным риском госпитализации и смерти по сравнению с другими», — говорится в отчете.





В частности, специалисты изучили данные по коронавирусу из лондонских больниц, и установили, что распространение британского штамма ковида увеличило смертность от него на 30-70%. Частично это вызвано его большей заразностью, отметили медики, — с появлением нового варианта COVID-19 система здравоохранения Лондона не выдерживает притока новых пациентов, помочь части из них не получается.





По последним данным, британский штамм вируса на 35-45% легче передается от человека человеку. Он обнаружен как минимум в 82 странах, а в США число случаев заражения новым штаммом B.1.1.7 удваивается каждые 10 дней. По оценкам, к марту 2021 года штамм станет доминирующим во многих штатах США, что приведет к всплеску заболеваемости, если не будут приняты меры по сдерживанию распространения заболевания.