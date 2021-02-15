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«Британский» штамм коронавируса оказался более смертоносным
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«Британский» штамм коронавируса оказался более смертоносным

Вариант с Туманного Альбиона на 30-70% опаснее, утверждают ученые

Вариант с Туманного Альбиона на 30-70% опаснее, утверждают ученые Фото: © Global Look Press / Vaclav Salek
Фото: © Global Look Press / Vaclav Salek

Обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса более опасен для жизни, чем его начальный «китайский» вариант, утверждают ученые Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG). Специалисты полагают, что «британский» штамм привел к увеличению смертности от COVID-19 на 30-70%. Одной из причин этого является его большая заразность, уточнили эксперты.


«Есть доказательства, извлеченные из нескольких наборов данных, что вариант вируса B1.1.7 связан с повышенным риском госпитализации и смерти по сравнению с другими», — говорится в отчете. 


В частности, специалисты изучили данные по коронавирусу из лондонских больниц, и установили, что распространение британского штамма ковида увеличило смертность от него на 30-70%. Частично это вызвано его большей заразностью, отметили медики, — с появлением нового варианта COVID-19 система здравоохранения Лондона не выдерживает притока новых пациентов, помочь части из них не получается. 


По последним данным, британский штамм вируса на 35-45% легче передается от человека человеку. Он обнаружен как минимум в 82 странах, а в США число случаев заражения новым штаммом B.1.1.7 удваивается каждые 10 дней. По оценкам, к марту 2021 года штамм станет доминирующим во многих штатах США, что приведет к всплеску заболеваемости, если не будут приняты меры по сдерживанию распространения заболевания.


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В России выявили 14 207 новых случаев COVID-19

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в стране — 4 086 090 15 февраля 2021
Dailystorm - В России выявили 14 207 новых случаев COVID-19

Ранее центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал тест-систему, которая позволяет обнаружить выявленный в Великобритании штамм коронавируса. По словам представителей службы, это первая подобная разработка в мире, направленная на выявление конкретного типа вируса. В Роспотребнадзоре отметили, что технологию можно будет применять и для создания новых тестов под другие варианты инфекции.


О выявлении новой мутации SARS-CoV-2 в Великобритании в декабре 2020-го сообщил глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок. По его словам, на тот момент новым штаммом заразились более тысячи британцев. По данным британского консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, новый вариант коронавируса распространяется быстрее и может быть на 70% заразнее исходного. После обнаружения в Великобритании нового штамма коронавируса ряд стран, включая Россию, приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством.


#коронавирус #смертность #великобритания
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