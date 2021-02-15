В Кремле назвали интересной идею Маска о беседе с Путиным в Clubhouse

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение основателя Tesla и SpaceX Илона Маска провести онлайн-встречу с президентом России Владимиром Путиным в Clubhouse. Песков назвал идею американского предпринимателя интересной. Но, по его словам, нужно уточнить все детали это предложения Маска. Песков также напомнил, что сам Путин не ведет аккаунт в соцсетях.





«Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет. Поэтому в целом это, безусловно, очень интересное предложение. Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается», — заявил Песков.





«Поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать», — добавил официальный представитель Кремля.





Ранее Маск пригласил российского лидера провести встречу в набирающей популярность социальной сети Clubhouse. Соответствующее сообщение американский бизнесмен опубликовал в Twitter, отметив официальный аккаунт главы государства.





«Было бы большой честью поговорить с вами», — написал основатель Tesla и SpaceX на русском языке.