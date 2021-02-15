В Кремле назвали интересной идею Маска о беседе с Путиным в Clubhouse

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение основателя Tesla и SpaceX Илона Маска провести онлайн-встречу с президентом России Владимиром Путиным в Clubhouse. Песков назвал идею американского предпринимателя интересной. Но, по его словам, нужно уточнить все детали это предложения Маска. Песков также напомнил, что сам Путин не ведет аккаунт в соцсетях.
«Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет. Поэтому в целом это, безусловно, очень интересное предложение. Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается», — заявил Песков.
«Поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать», — добавил официальный представитель Кремля.
Ранее Маск пригласил российского лидера провести встречу в набирающей популярность социальной сети Clubhouse. Соответствующее сообщение американский бизнесмен опубликовал в Twitter, отметив официальный аккаунт главы государства.
«Было бы большой честью поговорить с вами», — написал основатель Tesla и SpaceX на русском языке.
Clubhouse запустила в марте 2020 года компания Alpha Exploatation Co. Общение в соцсети происходит с помощью голоса в специальных виртуальных комнатах, которые может создать любой участник. Пользователи делятся на три категории: модераторы (те, кто создал «комнату»), спикеры (те, кому право голоса предоставил модератор) и слушатели.
Попасть в Clubhouse могут лишь пользователи iOS. Приложение для Android еще находится в стадии разработки. Для регистрации в этой социальной сети человек должен получить специальное приглашение, которое может отправить другой, уже существующий пользователь.
По состоянию на 10 февраля приложение уже скачали 7,7 тысячи пользователей из России и 5,3 миллиона пользователей по всему миру. Отмечалось, что росту аудитории соцсети могли способствовать выступления на ней таких знаменитостей, как Илон Маск, основатель Facebook Марк Цукерберг, актеры Эштон Катчер и Пэрис Хилтон, музыканты Джаред Лето и Дрейк. В числе российских пользователей — художник Покрас Лампас, сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин, ведущие YouTube-шоу «Подруги» Ксения Дукалис и Карина Истомина.