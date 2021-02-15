В Москве человек пострадал при обвале строительных лесов

В Москве обрушились строительные леса на Лубянском проезде. По предварительным данным, пострадал один человек. Леса упали на временный пешеходный переход, есть риск дальнейшего обрушения, отметили в экстренных службах. В столичном дептрансе рекомендуют искать объездные пути. Предположительно, причиной инцидента стал обильный снегопад — леса не выдержали накопившегося снега.
«Лубянский проезд, дом 21, строение 2: по информации МЧС, произошло обрушение строительных лесов. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Движение открыто по одной полосе. Затруднено движение личного транспорта. Выбирайте пути объезда», — сообщили в Департаменте транспорта Москвы.
Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. «Установлено, что строительные леса упали на временный пешеходный переход. Оставшиеся конструкции под угрозой обрушения. В данный момент производится разбор завалов. Предварительной причиной ЧП стало большое скопление снега», — приводит ТАСС слова собеседника в МЧС.
Телеканал «360» сообщил, что под завалами нашли пострадавшую 53-летнюю женщину. Ее пришлось госпитализировать. На место ЧП прибыли спасатели и медики, они приступили к работе.
За 12, 13 и 14 февраля на Москву выпало рекордно много снега. Уже к утру 13 февраля количество осадков превысило рекорд 1973 года. За первые 24 часа в столице зафиксировано три четверти месячной нормы осадков. Из-за снега город впервые в этом году встал в максимальных 10-балльных пробках. В столичных аэропортах задержали и отменили более 50 рейсов.