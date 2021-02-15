В Москве человек пострадал при обвале строительных лесов

За 12, 13 и 14 февраля на Москву выпало рекордно много снега. Уже к утру 13 февраля количество осадков превысило рекорд 1973 года. За первые 24 часа в столице зафиксировано три четверти месячной нормы осадков. Из-за снега город впервые в этом году встал в максимальных 10-балльных пробках. В столичных аэропортах задержали и отменили более 50 рейсов.