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Новым автоматом Калашникова под патроны НАТО заинтересовались на Ближнем Востоке
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Новым автоматом Калашникова под патроны НАТО заинтересовались на Ближнем Востоке

АК-19 представят на выставке IDEX-2021, которая пройдет в Абу-Даби 21-25 февраля

АК-19 представят на выставке IDEX-2021, которая пройдет в Абу-Даби 21-25 февраля АК-19
АК-19 Фото: © YouTube / Калашников

Российский АК-19 можно будет заряжать 5,56х45-миллиметровыми патронами, принятыми на вооружение в странах НАТО. Экспортная версия автомата будет представлена на выставке в Абу-Даби IDEX-2021, которая пройдет 21-25 февраля. Ожидается, что оружие будет поставляться Россией в страны Ближнего Востока.


«Наш новейший автомат полностью ориентирован на внешний рынок. Представляя АК-19 на крупнейшей международной выставке вооружений IDEX, мы уверены в большом интересе к нему со стороны иностранных заказчиков, первые заявки от которых уже поступают», заявил гендиректор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов.


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АК-19 ориентирован на использование в регионах с высокими дневными температурами, говорится в пресс-релизе группы компаний: «Автомат уже вызвал интерес у ряда заказчиков стран Ближнего Востока. <...> В условиях жаркого влажного климата и запыления АК-19 обеспечит эффективность все суточного применения, надежность работы и неприхотливость в обслуживании».


Новый автомат — это глубоко модернизированный АК-12, принятый на вооружение в России в 2018 году. АК-19 оснащен планками Пикатинни (держателями), телескопическим прикладом, новым диоптрическим прицелом и специальными устройствами для бесшумной и беспламенной стрельбы.


АК-19 впервые был продемонстрирован широкой публике на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Основаная версия автомата АК-12 была показана в 2012 году.


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