Новым автоматом Калашникова под патроны НАТО заинтересовались на Ближнем Востоке

Российский АК-19 можно будет заряжать 5,56х45-миллиметровыми патронами, принятыми на вооружение в странах НАТО. Экспортная версия автомата будет представлена на выставке в Абу-Даби IDEX-2021, которая пройдет 21-25 февраля. Ожидается, что оружие будет поставляться Россией в страны Ближнего Востока.





«Наш новейший автомат полностью ориентирован на внешний рынок. Представляя АК-19 на крупнейшей международной выставке вооружений IDEX, мы уверены в большом интересе к нему со стороны иностранных заказчиков, первые заявки от которых уже поступают», — заявил гендиректор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов.