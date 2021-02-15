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Путина позабавила реплика Сечина об уникальной прибыльности «Роснефти»
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Путина позабавила реплика Сечина об уникальной прибыльности «Роснефти»

Руководитель нефтегазовой компании также рассказал о притоке поверивших в «Восток Ойл» инвесторов

Руководитель нефтегазовой компании также рассказал о притоке поверивших в «Восток Ойл» инвесторов Фото: © Global Look Press /Kremlin Pool
Фото: © Global Look Press /Kremlin Pool

«Роснефть» на данный момент является единственной из нефтегазовых компаний мира, которая завершила 2020 год с прибылью. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Глава государства в шутку усомнился в том, что это правда, однако топ-менеджер настоял на своем.


«На сегодняшний день единственная компания из мирового нефтегазового сектора, которая оказалась в прибыли [по итогам 2020 года], это мы», — заявил Сечин.


«Уж так и единственная?» с улыбкой переспросил Путин.


Сечин ответил, что пока это так. По его словам, «Роснефти» удалось обойти в этом направлении таких гигантов, как ExxonMobil, Chevron, Shell и Total.


Также он рассказал, что по итогам 2020 года прирост запасов по действующим активам «Роснефти» составил более 700 миллионов тонн «нефтяного эквивалента по международным категориям». Помимо этого, добавил Сечин, компания в 2020 году открыла два месторождения в Карском море и Западно-Иркинское месторождение на севере Таймыра.


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Также глава «Роснефти» рассказал об успехах проекта «Восток Ойл».


«Восток Ойл» получил высокую оценку не только от аналитиков, но и привел к притоку инвесторов в акции компании, что вызвало рост капитализации, и с начала 2020 года, когда на рынке появилась первая информация о проекте, акции демонстрируют опережающую динамику котировок в противоход даже общему падению на рынке, мы наблюдаем рост порядка на три процентных пункта», заявил Сечин, выразив надежду, что все это изменит облик компании.


Он добавил, что в рамках проекта было открыто Западно-Иркинское месторождение, где добывают свыше 500 миллионов тонн нефти. На встрече с главой государства (в августе 2020 года) Сечин подарил Путину флакон с нефтью с этого месторождения.


Кроме того, продолжил руководитель нефтегазовой компании, «Роснефть» планирует в марте 2021 года вакцинировать своих сотрудников (около 300 тысяч человек), которым прививка не противопоказана. В связи с этим руководство предприятия обратилось к правительству, Минздраву и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой зарезервировать необходимое количество препарата.


«Этот вопрос мы сейчас решаем, я думаю, в марте уже приступим к вакцинированию. <...> Надеемся, в марте уже практически все 100% сотрудников, которым доктора подтвердят возможность вакцинирования, будут отвакцинированы», добавил Сечин.



Путин также спросил, сколько в среднем получают сотрудники в компании. Глава «Роснефти» заявил, что средняя зарплата составляет 80 тысяч рублей, и подчеркнул, что текучесть кадров на предприятии низкая.


Компания «Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация в мире. Ее основными видами деятельности являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.


«Восток Ойл» — проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга». На крупных нефтеносных месторождениях, которые расположены в большей степени в Красноярском крае, добывают нефть. Общий объем месторождений составляет 37 миллиардов баррелей сырья.


Сечин попросил Путина помочь с созданием завода около верфи «Звезда» за 2,2 миллиарда долларов

Глава «Роснефти» также рассказал, что на Таймыре начали подготовку ресурсной базы для проекта «Восток Ойл» 25 ноября 2020
Dailystorm - Сечин попросил Путина помочь с созданием завода около верфи «Звезда» за 2,2 миллиарда долларов
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