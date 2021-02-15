Путина позабавила реплика Сечина об уникальной прибыльности «Роснефти»

«Роснефть» на данный момент является единственной из нефтегазовых компаний мира, которая завершила 2020 год с прибылью. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Глава государства в шутку усомнился в том, что это правда, однако топ-менеджер настоял на своем.





«На сегодняшний день единственная компания из мирового нефтегазового сектора, которая оказалась в прибыли [по итогам 2020 года], — это мы», — заявил Сечин.





«Уж так и единственная?» — с улыбкой переспросил Путин.





Сечин ответил, что пока это так. По его словам, «Роснефти» удалось обойти в этом направлении таких гигантов, как ExxonMobil, Chevron, Shell и Total.





Также он рассказал, что по итогам 2020 года прирост запасов по действующим активам «Роснефти» составил более 700 миллионов тонн «нефтяного эквивалента по международным категориям». Помимо этого, добавил Сечин, компания в 2020 году открыла два месторождения в Карском море и Западно-Иркинское месторождение на севере Таймыра.