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Жена Навального находится в ФРГ без охраны спецслужб
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Жена Навального находится в ФРГ без охраны спецслужб

В бундестаге ранее заявили, что политик был под присмотром телохранителей

В бундестаге ранее заявили, что политик был под присмотром телохранителей Фото: © Global Look Press /Дмитрий Голубович
Фото: © Global Look Press /Дмитрий Голубович

Жена политика Алексея Навального Юлия, которая, по предварительным сведениям, находится сейчас в Германии, не получала защиту от властей ФРГ. Об этом Daily Storm сообщили в пресс-службе Управления печати и информации немецкого правительства.


«Федеральное правительство не знает о какой-либо защите [Юлии Навальной] со стороны федеральной полиции», — сообщила глава пресс-службы ведомства Наташа Гарлофф.


На вопрос, просил ли Навальный или кто-то из членов его семьи политического убежища у властей ФРГ, в Берлине отвечать отказались.


Алексей Навальный с момента прибытия в Берлин и до возвращения в Россию находился под защитой спецслужб. Об этом сообщается в ответе немецкого правительства на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии», сообщает РИА Новости.


С 22 до 31 августа его, как личного гостя канцлера ФРГ Ангелы Меркель, охраняли сотрудники группы безопасности федерального ведомства уголовной полиции, а после этого — служащие соответствующих земельных департаментов этой же структуры.


10 февраля немецкое издание Der Spiegel сообщило, что Юлия Навальная вечером прилетела во Франкфурт-на-Майне с частным визитом. Адвокаты жены оппозиционера ранее заявили, что не знают о ее поездке в ФРГ.


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Der Spiegel добавляет, что Навальная оставалась в транзитной зоне, когда другие пассажиры уже покинули ее. О цели ее визита в ФРГ не сообщается. The Guardian со ссылкой на сторонников оппозиционера добавляет, что поездка Юлии носит временный характер и не должна восприниматься как добровольное изгнание.


10 февраля агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщило: Юлия Навальная улетела в Германию из московского аэропорта Домодедово. 1 февраля Навальная была оштрафована на 20 тысяч рублей за участие в несанкционированном массовом мероприятии 31 января в столице.


#германия #навальная #спецслужбы #навальный
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