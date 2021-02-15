Жена Навального находится в ФРГ без охраны спецслужб

Жена политика Алексея Навального Юлия, которая, по предварительным сведениям, находится сейчас в Германии, не получала защиту от властей ФРГ. Об этом Daily Storm сообщили в пресс-службе Управления печати и информации немецкого правительства.





«Федеральное правительство не знает о какой-либо защите [Юлии Навальной] со стороны федеральной полиции», — сообщила глава пресс-службы ведомства Наташа Гарлофф.





На вопрос, просил ли Навальный или кто-то из членов его семьи политического убежища у властей ФРГ, в Берлине отвечать отказались.





Алексей Навальный с момента прибытия в Берлин и до возвращения в Россию находился под защитой спецслужб. Об этом сообщается в ответе немецкого правительства на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии», сообщает РИА Новости.





С 22 до 31 августа его, как личного гостя канцлера ФРГ Ангелы Меркель, охраняли сотрудники группы безопасности федерального ведомства уголовной полиции, а после этого — служащие соответствующих земельных департаментов этой же структуры.



