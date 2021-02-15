В мэрии сообщили, что Москву круглосуточно чистят от снега около 80 тысяч работников

Около 80 тысяч человек круглосуточно занимаются ликвидацией последствий сильного снегопада в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он добавил, что с улиц уже убрано порядка 10 миллионов кубометров снега. По словам Бирюкова, власти рассчитывают, что город полностью будет очищен от снега в ближайшие четыре дня.





По словам заместителя мэра Москвы, в столице за двое суток выпало 35 сантиметров снега, в отдельных районах — больше. «В работах по уборке города задействованы 116 тысяч сотрудников Комплекса городского хозяйства, из них 80 тысяч — рабочие ручной уборки, и 15 тысяч единиц техники. С начала снегопада в городе перемещено около 10 миллионов кубометров снега», — заявил Бирюков.





Он подчеркнул, что круглосуточно с максимальной загрузкой работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. «Мы мобилизовали все силы, чтобы очистить город после сильного снегопада. Наша задача — в ближайшие четыре дня полностью завершить очистку городской территории от снега», — сообщил заммэра.