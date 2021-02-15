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В мэрии сообщили, что Москву круглосуточно чистят от снега около 80 тысяч работников
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В мэрии сообщили, что Москву круглосуточно чистят от снега около 80 тысяч работников

Заммэра Петр Бирюков заявил, что стоит задача в ближайшие четыре дня ликвидировать последствия обильных осадков

Около 80 тысяч человек круглосуточно занимаются ликвидацией последствий сильного снегопада в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он добавил, что с улиц уже убрано порядка 10 миллионов кубометров снега. По словам Бирюкова, власти рассчитывают, что город полностью будет очищен от снега в ближайшие четыре дня.


По словам заместителя мэра Москвы, в столице за двое суток выпало 35 сантиметров снега, в отдельных районах — больше. «В работах по уборке города задействованы 116 тысяч сотрудников Комплекса городского хозяйства, из них 80 тысяч — рабочие ручной уборки, и 15 тысяч единиц техники. С начала снегопада в городе перемещено около 10 миллионов кубометров снега», — заявил Бирюков.


Он подчеркнул, что круглосуточно с максимальной загрузкой работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. «Мы мобилизовали все силы, чтобы очистить город после сильного снегопада. Наша задача — в ближайшие четыре дня полностью завершить очистку городской территории от снега», — сообщил заммэра.


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Снегопад в Москве побил суточный рекорд за почти 50 лет

За последние 24 часа в столице выпало четверть месячной нормы осадков, последний раз город так засыпало снегом в 1973 году 13 февраля 2021
Dailystorm - Снегопад в Москве побил суточный рекорд за почти 50 лет

В Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства также напомнили, что оранжевый уровень погодной опасности, объявленный из-за аномальных морозов, продлен до 22:00 16 февраля. Днем столбик термометра в отдельных районах может опускаться до минус 21 градуса, ночью — до минус 25-27 градусов.


Отмечается, что теплоснабжение Москвы осуществляется в штатном режиме. К оперативному реагированию на нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад, сформированы запасы резервного топлива, подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные.


Коммунальные службы ранее заверяли жителей Москвы, что на устранение последствий непогоды потребуется порядка пяти дней. 13 февраля Бирюков также заявил, что на всем протяжении МКАД оборудуют более 40 точек обогрева и питания для водителей. В мэрии призвали москвичей и гостей столицы пересесть с личного на общественный транспорт, поскольку колонны коммунальной техники будут мешать свободному передвижению автомобилей.


В России затраты на уборку снега не зависят от количества снега. Исследование Daily Storm

Сколько Санкт-Петербург, Москва и Казань тратили денег на уборку снега за последние пять лет 20 марта 2020
Dailystorm - В России затраты на уборку снега не зависят от количества снега. Исследование Daily Storm

Снегопад обрушился на Москву вечером 12 февраля. К утру следующего дня количество выпавших осадков превысило рекорд, который был установлен в 1973 году. Кроме того, снегопад привел к задержке и отмене более 100 авиарейсов в столичных аэропортах. Из-за снега в городе наблюдались 10-балльные пробки.


#мэрия #бирюков #уборка #москва #снег
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