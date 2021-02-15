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В Москве девушка упала с 16-го этажа
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В Москве девушка упала с 16-го этажа

Несмотря на полученные травмы, она осталась жива

На востоке Москвы 25-летняя девушка упала с 16-го этажа дома на заснеженный козырек подъезда и осталась жива. Сейчас врачи пытаются спасти ей жизнь. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах, инцидент произошел на улице Новокосинской.


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По предварительным сведениям, девушка сидела на подоконнике, свесив ноги, но в какой-то момент не удержалась. Когда медики прибыли, она находилась в сознании, отмечает телеканал.


По предварительной версии, жизнь девушке спас снег на козырьке подъезда. Сейчас правоохранители проводят проверку по этому инциденту.


9 февраля стало известно, что в Самаре на улице Киевской с 16-го этажа жилого дома упали и погибли две 12-летние девочки. В администрации правительства области в беседе с Daily Storm сообщили, что девочки учились в одном классе и были отличницами, на учете в полиции не состояли. В день трагедии обе присутствовали на уроках.


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11 января в Набережных Челнах в одной из школ произошло ЧП: 14-летняя ученица выпрыгнула из окна туалета, который располагается на третьем этаже. После падения она осталась жива, но ее госпитализировали с переломами ног. Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец в беседе с Daily Storm тогда сообщила, что взяла ситуацию под свой контроль. Она уточнила, что пострадавшая училась хорошо, а ее семья характеризуется с положительной стороны.


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