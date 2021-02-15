В Москве девушка упала с 16-го этажа

По предварительным сведениям, девушка сидела на подоконнике, свесив ноги, но в какой-то момент не удержалась. Когда медики прибыли, она находилась в сознании, отмечает телеканал.





По предварительной версии, жизнь девушке спас снег на козырьке подъезда. Сейчас правоохранители проводят проверку по этому инциденту.





9 февраля стало известно, что в Самаре на улице Киевской с 16-го этажа жилого дома упали и погибли две 12-летние девочки. В администрации правительства области в беседе с Daily Storm сообщили, что девочки учились в одном классе и были отличницами, на учете в полиции не состояли. В день трагедии обе присутствовали на уроках.