Я мог бы в такую влюбиться: Жириновский предложил поставить памятник Аленке рядом со своим

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что чувствует себя причастным к тому факту, что сначала о памятнике Аленке узнала вся страна, а потом его купили за 2,6 миллиона рублей. Он отметил, что мог бы влюбиться в такую «девушку», и предложил поставить скульптуру рядом со своим памятником.





«Я чувствую сопричастность к тому, что Аленку продали за такие большие деньги. В том числе усилиями ЛДПР о ней узнала вся страна. Потому что мы за искусство. Но теперь вопрос — куда победитель торгов ее денет?» — сказал он.





По мнению Жириновского, просто владеть такой скульптурой «бессмысленно», ведь она должна «стоять на виду и привлекать внимание», именно для этого ее и создали. Он отметил, что будет очень жаль, если Аленка останется в каком-нибудь ангаре, в частной коллекции, подальше от глаз общественности.





«Предлагаем владельцу разместить скульптуру во дворе Института мировых цивилизаций по соседству с моей скульптурой, которая вот уже несколько лет стоит там одиноко. Аленка ведь тоже одинока, в родном Нововоронеже ее все отвергли. А я бы в такую девушку мог влюбиться, так что наши скульптуры рядом друг с другом смотрелись бы очень гармонично», — предложил политик.





«Кроме того, это место могло бы притягивать одиноких людей, которые хотят познакомиться с кем-нибудь. Это стало бы новым местом притяжения и зарождения любви», — добавил лидер ЛДПР.





Жириновский напомнил, что ранее необычные скульптуры не раз становились «центром притяжения».





«Когда-то простой мальчишка выбежал между двумя армиями и пописал на поле, и это событие заставило стороны примириться. И скульптура этого парнишки стала символом Брюсселя. Так же и Аленка, чья слава началась с изгнания из Нововоронежа, могла бы стать одним из символов Москвы, которая ее приютила», — поэтично резюмировал он.





15 февраля стало известно, что памятник Аленке купили на аукционе за 2,6 миллиона рублей. Начальная ставка была миллион рублей. Новым владельцем получившей известность статуи стала Елена Осипова, всего в торгах принимали участие четыре человека.





Среди тех, кто выразил желание приобрести скульптуру, оказались столичный ресторатор Борис Зарьков, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, руководство воронежского ипподрома и владелец воронежской «Гармошки» Николай Шалыгин. Жириновский ранее заявлял, что готов купить Аленку не более, чем за 300 тысяч рублей.