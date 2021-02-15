Собянин допустил скорое возобновление массовых мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если ситуация с COVID-19 в столице продолжит улучшаться, то в ближайшее время можно будет говорить о возобновлении проведения массовых мероприятий и фестивалей в традиционном формате. Власти города ранее отменили требование к работодателям отправлять на удаленку около 30% сотрудников.





«Я надеюсь, что те соревнования, которые есть в календаре у нас в Москве, — они состоятся, как и начнутся вновь большие мероприятия на наших улицах, фестивалях, которые привлекают множество гостей столицы и самих москвичей», — сказал Собянин в ходе церемонии награждения премией города Москвы 2020 года в области спорта и туризма.





«Театры смогут снова полноценно работать не только в театрах, но и на массовых мероприятиях, площадях и улицах Москвы», — добавил мэр Москвы.





В то же время Собянин напомнил, что пандемия еще не закончилась, а ограничения полностью не снимаются.





«Но вы видите, как мы быстро их снимаем по мере возможности. При первой же возможности мы стараемся снять максимум ограничений. Спортивные залы переведены на более-менее нормальную работу, с 50% зрителей на соревнованиях, все остальные виды тренировок разрешены, никаких запретов нет», — сказал мэр.





27 января Собянин отменил обязанность работодателей отправлять на удаленку 30% сотрудников, оставив за руководством компаний право принятия решения о том, возвращать работников в офисы или сохранять удаленный режим работы. При этом сохраняется домашний режим для пожилых горожан и представителей групп риска, страдающих некоторыми хроническими заболеваниями. Кроме того, были сняты ограничения на обслуживание клиентов в клубах и ресторанах с 23:00 до 06:00.