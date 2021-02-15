Новости
Новости
St
Собянин допустил скорое возобновление массовых мероприятий
Новости

Собянин допустил скорое возобновление массовых мероприятий

Мэр Москвы также отметил, что это может коснуться не только спорта, но и театральных выступлений на улице

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если ситуация с COVID-19 в столице продолжит улучшаться, то в ближайшее время можно будет говорить о возобновлении проведения массовых мероприятий и фестивалей в традиционном формате. Власти города ранее отменили требование к работодателям отправлять на удаленку около 30% сотрудников.


«Я надеюсь, что те соревнования, которые есть в календаре у нас в Москве, — они состоятся, как и начнутся вновь большие мероприятия на наших улицах, фестивалях, которые привлекают множество гостей столицы и самих москвичей»,  сказал Собянин в ходе церемонии награждения премией города Москвы 2020 года в области спорта и туризма.


«Театры смогут снова полноценно работать не только в театрах, но и на массовых мероприятиях, площадях и улицах Москвы»,  добавил мэр Москвы.


В то же время Собянин напомнил, что пандемия еще не закончилась, а ограничения полностью не снимаются.


«Но вы видите, как мы быстро их снимаем по мере возможности. При первой же возможности мы стараемся снять максимум ограничений. Спортивные залы переведены на более-менее нормальную работу, с 50% зрителей на соревнованиях, все остальные виды тренировок разрешены, никаких запретов нет»,  сказал мэр.


27 января Собянин отменил обязанность работодателей отправлять на удаленку 30% сотрудников, оставив за руководством компаний право принятия решения о том, возвращать работников в офисы или сохранять удаленный режим работы. При этом сохраняется домашний режим для пожилых горожан и представителей групп риска, страдающих некоторыми хроническими заболеваниями. Кроме того, были сняты ограничения на обслуживание клиентов в клубах и ресторанах с 23:00 до 06:00.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

Гейтс предсказал две угрозы человечеству после пандемии COVID-19

Мир не готов решить эти вопросы, подчеркнул основатель Microsoft 8 февраля 2021
Dailystorm - Гейтс предсказал две угрозы человечеству после пандемии COVID-19

За последние 24 часа в России выявили 15 019 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в РФ за все время пандемии достигло 3 998 216. Выздоровели за сутки 21 795 пациентов, скончались — 530. За весь период в РФ зафиксировано 77 598 летальных исходов, выздоровели 3 493 886 человек. Общее количество активных случаев COVID-19 в стране продолжает снижаться, на 1 февраля оно составило 426 732.

 

По количеству новых ежесуточных случаев COVID-19 первое место продолжает удерживать Москва — 1584 (накануне — 1728). Санкт-Петербург занимает вторую позицию с 1078 новыми заболевшими, накануне в Северной столице выявили 1551 больного коронавирусом. Далее следуют Подмосковье — 903 (912), Нижегородская область — 457 (465), Воронежская область — 369 (368), Ростовская область — 356 (359), Самарская область — 300 (300).


#москва #собянин #коронавирус #массовые мероприятия
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2021

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»