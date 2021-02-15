Роскомнадзор потребовал от Daily Storm удалить статью об акции сторонников Навального

Роскомнадзор потребовал от Daily Storm удалить материал про очередную несанкционированную акцию несистемной оппозиции. В ведомстве посчитали, что СМИ нарушило закон, поскольку в заметке есть информация о призывах к участию в несогласованных акциях. Издание подчинилось требованиям ведомства и будет впредь стараться информировать читателей обо всей актуальной информации.





«Выявлена информация с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях 14.02.2021 в городе Москве и других городах Российской Федерации, проводимых в поддержку Навального А.А. с нарушением установленного порядка», — указывается в письме Роскомнадзора.





«Сведений о согласовании указанных массовых протестных акций с уполномоченными органами власти в установленном законом порядке не установлено», — добавили в ведомстве.





В Роскомнадзоре уточнили, что в соответствии со статьей 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и согласно требованию Генпрокуратуры, заметка об акции должна быть удалена с сайта Daily Storm. В противном случае СМИ грозит ограничение доступа к ресурсу операторами связи на территории России.





14 февраля в крупных российских городах сторонники политика Алексея Навального вышли на улицы с включенными фонариками. Однако в Москве на этот призыв сторонника оппозиционера откликнулись немногие. Несколько десятков человек собрались в центре столицы, а в спальных районах прошли единичные флешмобы.





Сообщалось, что в столице на Патриарших прудах собралось около 20 человек. Небольшое шествие с фонариками прошло в микрорайоне Южное Чертаново. Около 30 человек попытались пройти по аллее, но к ним тут же приехали правоохранители.