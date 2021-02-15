Требует доработки: кабмин оценил законопроект Верховного суда об уголовном проступке

Верховный суд внес в Госдуму законопроект о введении в законодательстве понятия «уголовный проступок». В правительстве посчитали, что данное предложение нуждается в доработке. Первую попытку ввести в УК понятие «уголовный проступок» Верховный суд предпринял в 2017 году, однако инициатива была отклонена кабмином.





Предложение Верховного суда предполагает создание промежуточной категории между уголовным и административным правонарушением. Уголовным проступком предложено не признавать деяния, за которые предусмотрена уголовная ответственность, если лицо уже понесло административное наказание за такие же действия ранее.





К этой категории авторы предлагают не относить умышленное причинение легкого вреда здоровью (часть 1 статьи 115 УК РФ), преступления против военной службы (глава 33 УК РФ) и деяния, «необходимость криминализации которых обосновывалась особой значимостью уголовно-правовой охраны соответствующих общественных отношений».





«С учетом приведенных критериев законопроектом предлагается отнести к категории уголовного проступка 112 составов преступлений, включая 53 состава преступлений в сфере экономики», — указывалось в пояснительной записке. По ним в 2019 году осудили более 68 тысяч человек — для более 35 тысяч это был первый в жизни приговор. Отмечается, что несовершеннолетние могли бы избежать тюрьмы и судимости, если совершили уголовный проступок впервые.





В правительстве отметили, что в соответствии с законопроектом «уголовный проступок рассматривается не в качестве самостоятельного уголовно наказуемого деяния, отличающегося от преступлений по степени общественной опасности, а определяется на основании формальных признаков». Это категория преступления и совершение его впервые.





«Вместе с тем такой подход противоречит принятым в УК основам классификации преступных деяний, а также понятию преступления, закрепленному в статье 14 УК», — говорится в отзыве.





При этом критерии отнесения к уголовным проступкам преступлений в правительстве посчитали неясными. В отзыве указывается, что «по смыслу законопроекта уголовными проступками будут признаваться отдельные преступления против правосудия».





«Представляется, что такое законодательное решение может привести к ослаблению превентивной функции уголовного закона и существенно затруднить процесс расследования преступлений и отправления правосудия по уголовным делам», — добавили в кабмине.





Кроме того, в правительстве высказали претензии к порядку признания впервые совершившими преступления граждан, которые в течение года до этого допустили уголовный проступок. Этот срок назван неоправданно коротким.