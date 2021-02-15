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Требует доработки: кабмин оценил законопроект Верховного суда об уголовном проступке
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Требует доработки: кабмин оценил законопроект Верховного суда об уголовном проступке

В правительстве при этом назвали данную инициативу актуальной

Верховный суд внес в Госдуму законопроект о введении в законодательстве понятия «уголовный проступок». В правительстве посчитали, что данное предложение нуждается в доработке. Первую попытку ввести в УК понятие «уголовный проступок» Верховный суд предпринял в 2017 году, однако инициатива была отклонена кабмином.


Предложение Верховного суда предполагает создание промежуточной категории между уголовным и административным правонарушением. Уголовным проступком предложено не признавать деяния, за которые предусмотрена уголовная ответственность, если лицо уже понесло административное наказание за такие же действия ранее.


К этой категории авторы предлагают не относить умышленное причинение легкого вреда здоровью (часть 1 статьи 115 УК РФ), преступления против военной службы (глава 33 УК РФ) и деяния, «необходимость криминализации которых обосновывалась особой значимостью уголовно-правовой охраны соответствующих общественных отношений».


«С учетом приведенных критериев законопроектом предлагается отнести к категории уголовного проступка 112 составов преступлений, включая 53 состава преступлений в сфере экономики», — указывалось в пояснительной записке. По ним в 2019 году осудили более 68 тысяч человек — для более 35 тысяч это был первый в жизни приговор. Отмечается, что несовершеннолетние могли бы избежать тюрьмы и судимости, если совершили уголовный проступок впервые.


В правительстве отметили, что в соответствии с законопроектом «уголовный проступок рассматривается не в качестве самостоятельного уголовно наказуемого деяния, отличающегося от преступлений по степени общественной опасности, а определяется на основании формальных признаков». Это категория преступления и совершение его впервые.


«Вместе с тем такой подход противоречит принятым в УК основам классификации преступных деяний, а также понятию преступления, закрепленному в статье 14 УК», — говорится в отзыве.


При этом критерии отнесения к уголовным проступкам преступлений в правительстве посчитали неясными. В отзыве указывается, что «по смыслу законопроекта уголовными проступками будут признаваться отдельные преступления против правосудия».


«Представляется, что такое законодательное решение может привести к ослаблению превентивной функции уголовного закона и существенно затруднить процесс расследования преступлений и отправления правосудия по уголовным делам», — добавили в кабмине.


Кроме того, в правительстве высказали претензии к порядку признания впервые совершившими преступления граждан, которые в течение года до этого допустили уголовный проступок. Этот срок назван неоправданно коротким.


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«С кем не бывает»: Путин призвал не вешать на россиян судимость за мелкие проступки

Российский лидер предложил «посмотреть» на перспективы широкой амнистии в стране 10 декабря 2020
Dailystorm - «С кем не бывает»: Путин призвал не вешать на россиян судимость за мелкие проступки

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что не следует «вешать судимость» на граждан за мелкие правонарушения: «Если речь идет о каких-то мелких правонарушениях — ну с кем не бывает. Жизнь есть жизнь». Путин обещал поддержку проекту закона, направленному на гуманизацию судебной системы. «Не нужно загонять человека в такие жесткие рамки, которые будут влиять на всю оставшуюся жизнь», — добавил он. Путин считает, что данный законопроект «надо до конца доработать».


Летом 2016 года Госдума приняла внесенный Верховным судом законопроект о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса. Речь шла о побоях, неуплате алиментов и некоторых других правонарушениях. О том, что Верховный суд предлагает внести в Думу законопроект об уголовном проступке, стало известно в октябре 2017 года. Но инициатива была зарегистрирована лишь в декабре 2018 года.


Правительство РФ не поддержало введение понятия «уголовный проступок»

Авторы законопроекта не учли интересы потерпевших и возможные дополнительные расходы бюджета, считают в правительстве 21 декабря 2018
Dailystorm - Правительство РФ не поддержало введение понятия «уголовный проступок»

Однако кабмин дал отрицательный отзыв на разработанный законопроект. В правительстве отметили, что предложенные Верховным судом изменения не берут в расчет интересы потерпевших, а также увеличат нагрузку на уголовно-исправительную систему и потребуют дополнительных расходов.


#уголовный кодекс #верховный суд #правительство #госдума
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