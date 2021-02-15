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Французский шарм и скидки пенсионерам: ярмарка в Дмитровском районе столицы порадует всех
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Французский шарм и скидки пенсионерам: ярмарка в Дмитровском районе столицы порадует всех

Продавцы везут свой качественный товар из Липецкой, Тверской, Калужской, Воронежской, Мурманской областей, Подмосковья и Москвы

Продавцы везут свой качественный товар из Липецкой, Тверской, Калужской, Воронежской, Мурманской областей, Подмосковья и Москвы Фото: © Global Look Press / Rainer Jensen
Фото: © Global Look Press / Rainer Jensen

В Москве, на пересечении Дмитровского шоссе и улицы Лобненской, действует межрегиональная фермерская ярмарка. Ее площадь составляет 509 квадратных метров, она располагается в крытом павильоне и оформлена в изящном французском стиле.


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Ярмарка работает круглый год с 10:00 до 20:00 мск. На ней представлены продукты из Липецкой, Тверской, Калужской, Воронежской, Мурманской областей, Подмосковья и Москвы.


На витрине всегда только свежие и качественные овощи. При этом, что немаловажно, часть из них продается по самым низким ценам. Продавцы заботливо помечают такие ценники. При этом каждую неделю проводятся акции.


Кроме того, на ярмарке представлен гигантский выбор молочных изделий (из Коломны), рыбной продукции (из Мурманска), кондитерских изделий, сухофруктов, орехов, натуральные колбасные изделия и так далее.


Продавцы подчеркивают, что преимущество ярмарки в том, что в ней светло, тепло, уютно и всегда есть скидки для пенсионеров. Кроме того, продукция изготовлена по высоким стандартам качества и современным технологиям.


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Кроме того, свежие продукты можно найти на других круглогодичных фермерских ярмарках, которые работают в Москве. Сейчас в городе действуют более 40 таких торговых площадок. На них жителям столицы предлагают качественные продукты. Узнать, какая торговая точка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в любой удобной соцсети: Instagram«ВКонтакте» или Facebook. Власти Москвы ранее заявляли о планах открыть в итоге более 50 павильонов по всему городу.


#москва #еда #пенсионеры #фермеры
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