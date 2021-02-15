Французский шарм и скидки пенсионерам: ярмарка в Дмитровском районе столицы порадует всех

Ярмарка работает круглый год с 10:00 до 20:00 мск. На ней представлены продукты из Липецкой, Тверской, Калужской, Воронежской, Мурманской областей, Подмосковья и Москвы.





На витрине всегда только свежие и качественные овощи. При этом, что немаловажно, часть из них продается по самым низким ценам. Продавцы заботливо помечают такие ценники. При этом каждую неделю проводятся акции.





Кроме того, на ярмарке представлен гигантский выбор молочных изделий (из Коломны), рыбной продукции (из Мурманска), кондитерских изделий, сухофруктов, орехов, натуральные колбасные изделия и так далее.





Продавцы подчеркивают, что преимущество ярмарки в том, что в ней светло, тепло, уютно и всегда есть скидки для пенсионеров. Кроме того, продукция изготовлена по высоким стандартам качества и современным технологиям.