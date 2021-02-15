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Соловьева заблокировали в соцсети Clubhouse
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Соловьева заблокировали в соцсети Clubhouse

Сам журналист назвал произошедшее «очень смешным» и пригрозил сервису вниманием Роскомнадзора

Телеведущего Владимира Соловьева заблокировали в новой соцсети Clubhouse. Сам журналист, который 15 февраля планировал провести эфир на тему «Почему в России не взлетела квир-революция», назвал этот инцидент «очень смешным», предупредив о том, что вопросы теперь могут возникнуть у Роскомнадзора.


Соловьев, как сообщает Telegram-канал «Русский маркетинг», планировал провести прямой эфир в Clubhouse, однако его аккаунт был заблокирован из-за жалоб нескольких пользователей, которые «объединились <...> для уничтожения общего врага».


Сам Соловьев в Telegram-канале назвал произошедшее «очень смешным». «Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все, что надо знать о «ценности свободы слова» на этой площадке. Ждать реакции Роскомнадзора?» — написал он.


Clubhouse — новая соцсеть для голосового общения и онлайн-конференций. В ней отсутствуют характерные особенности других сервисов — отправление файлов или текстовых сообщений.


Соцсеть обрела мировую популярность в короткие сроки благодаря основателю SpaceX, бизнесмену Илону Маску. Еще одним известным человеком, который в нем зарегистрировался, стал основатель Facebook Марк Цукерберг. Для общения в соцсети нужно получить инвайт (приглашение).


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В Кремле назвали интересной идею Маска о беседе с Путиным в Clubhouse

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом напомнил, что сам глава государства не ведет аккаунт в соцсетях 15 февраля 2021
Dailystorm - В Кремле назвали интересной идею Маска о беседе с Путиным в Clubhouse

Ранее Маск пригласил президента России Владимира Путина пообщаться в Clubhouse. Глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предложение, безусловно, интересное, но нужно сначала понять, что за этим стоит. На 10 февраля Clubhouse скачали 7,7 тысячи пользователей из России, в то время как в целом в мире — 5,3 миллиона пользователей, сообщал РБК.


#соловьев #блокировка #соцсети #роскомнадзор #clubhouse #инцидент
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