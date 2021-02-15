Соловьева заблокировали в соцсети Clubhouse

Телеведущего Владимира Соловьева заблокировали в новой соцсети Clubhouse. Сам журналист, который 15 февраля планировал провести эфир на тему «Почему в России не взлетела квир-революция», назвал этот инцидент «очень смешным», предупредив о том, что вопросы теперь могут возникнуть у Роскомнадзора.





Соловьев, как сообщает Telegram-канал «Русский маркетинг», планировал провести прямой эфир в Clubhouse, однако его аккаунт был заблокирован из-за жалоб нескольких пользователей, которые «объединились <...> для уничтожения общего врага».





Сам Соловьев в Telegram-канале назвал произошедшее «очень смешным». «Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все, что надо знать о «ценности свободы слова» на этой площадке. Ждать реакции Роскомнадзора?» — написал он.





Clubhouse — новая соцсеть для голосового общения и онлайн-конференций. В ней отсутствуют характерные особенности других сервисов — отправление файлов или текстовых сообщений.





Соцсеть обрела мировую популярность в короткие сроки благодаря основателю SpaceX, бизнесмену Илону Маску. Еще одним известным человеком, который в нем зарегистрировался, стал основатель Facebook Марк Цукерберг. Для общения в соцсети нужно получить инвайт (приглашение).