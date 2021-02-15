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Окрасился даже кал: ветеринары в Дзержинске рассказали о состоянии синих собак
Сейчас животные в порядке, химических ожогов они не получили, заявил главврач госпиталя «Зоозащита» Дмитрий Карелкин Коллаж: © Daily Storm
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Окрасился даже кал: ветеринары в Дзержинске рассказали о состоянии синих собак

Сейчас животные в порядке, химических ожогов они не получили, заявил главврач госпиталя «Зоозащита» Дмитрий Карелкин

Коллаж: © Daily Storm

Синие собаки, скорее всего, приобрели такой окрас после контакта с каким-нибудь красителем, сообщил в беседе с Daily Storm главврач ветеринарного госпиталя «Зоозащита» Дмитрий Карелкин. Он также рассказал, что первое время даже фекалии животных были синего цвета. Ветеринар отметил, что химических ожогов псы не получили.


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«На данный момент с животными все хорошо. Состояние у них удовлетворительное. У них есть аппетит, жажда, они нормально ходят в туалет. <...> Первое время было такое, что у них кал был синего цвета. Только сутки, когда мы их перевели на наше питание, кал приобрел обычный цвет», — рассказал Daily Storm Карелкин.


По мнению главврача ветеринарного госпиталя, собаки каким-то образом вступили в контакт с красителем, но пока сложно определить, что это был за химикат.


«Был взят анализ, была отправлена шерсть в лабораторию. Мы со своей стороны взяли у них общий анализ крови, биохимию, чтобы понять, как их организм работает и нет ли у них каких-либо изменений», — отметил он.


«Это какое-то химическое вещество, причем оно очень хорошо красится. <...> Раздражения слизистых нет, они бледно-розовые. Нет никаких признаков раздражающего химического ожога. С точки зрения воздействия на животного никакого проявление [окраски] не было. Вещество, скорее всего, не токсического характера», — сказал ветеринар.


Карелкин добавил, что некоторые из найденных собак до сих пор пребывают в состоянии стресса.


Испачкались в химотходах: ветеринар рассказал, почему посинели собаки в Дзержинске

Всего на территории завода «Дзержинское оргстекло» было обнаружено около 10 животных с необычным окрасом 12 февраля 2021
Dailystorm - Испачкались в химотходах: ветеринар рассказал, почему посинели собаки в Дзержинске

Фотографии собак голубого цвета опубликовали 11 февраля в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи сравнили животных со сказочными героями — смурфиками.


Позднее конкурсный управляющий предприятия Андрей Мисливец заявил РИА Новости, что животных никто не красил, а они могли испачкаться в химических веществах: «Может быть, в одном из корпусов нашли остатки какой-то химии — медный купорос, например, — извалялись в ней». Ранее завод специализировался на выпуске синильной кислоты. В администрации города пообещали Daily Storm выяснить, почему шерсть псов окрашена. 


Управляющий рассказал, что в 2015 году предприятие было признано банкротом. На огромной территории завода много заброшенных зданий, там бегают бездомные собаки. По словам Мисливца, он не в состоянии «нести расходы на отлов бездомных животных и их стерилизацию».


#экология #голубые собаки #животные #дзержинск
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