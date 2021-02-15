Окрасился даже кал: ветеринары в Дзержинске рассказали о состоянии синих собак

«На данный момент с животными все хорошо. Состояние у них удовлетворительное. У них есть аппетит, жажда, они нормально ходят в туалет. <...> Первое время было такое, что у них кал был синего цвета. Только сутки, когда мы их перевели на наше питание, кал приобрел обычный цвет», — рассказал Daily Storm Карелкин.





По мнению главврача ветеринарного госпиталя, собаки каким-то образом вступили в контакт с красителем, но пока сложно определить, что это был за химикат.





«Был взят анализ, была отправлена шерсть в лабораторию. Мы со своей стороны взяли у них общий анализ крови, биохимию, чтобы понять, как их организм работает и нет ли у них каких-либо изменений», — отметил он.





«Это какое-то химическое вещество, причем оно очень хорошо красится. <...> Раздражения слизистых нет, они бледно-розовые. Нет никаких признаков раздражающего химического ожога. С точки зрения воздействия на животного никакого проявление [окраски] не было. Вещество, скорее всего, не токсического характера», — сказал ветеринар.





Карелкин добавил, что некоторые из найденных собак до сих пор пребывают в состоянии стресса.