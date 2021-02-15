Окрасился даже кал: ветеринары в Дзержинске рассказали о состоянии синих собак

Синие собаки, скорее всего, приобрели такой окрас после контакта с каким-нибудь красителем, сообщил в беседе с Daily Storm главврач ветеринарного госпиталя «Зоозащита» Дмитрий Карелкин. Он также рассказал, что первое время даже фекалии животных были синего цвета. Ветеринар отметил, что химических ожогов псы не получили.
«На данный момент с животными все хорошо. Состояние у них удовлетворительное. У них есть аппетит, жажда, они нормально ходят в туалет. <...> Первое время было такое, что у них кал был синего цвета. Только сутки, когда мы их перевели на наше питание, кал приобрел обычный цвет», — рассказал Daily Storm Карелкин.
По мнению главврача ветеринарного госпиталя, собаки каким-то образом вступили в контакт с красителем, но пока сложно определить, что это был за химикат.
«Был взят анализ, была отправлена шерсть в лабораторию. Мы со своей стороны взяли у них общий анализ крови, биохимию, чтобы понять, как их организм работает и нет ли у них каких-либо изменений», — отметил он.
«Это какое-то химическое вещество, причем оно очень хорошо красится. <...> Раздражения слизистых нет, они бледно-розовые. Нет никаких признаков раздражающего химического ожога. С точки зрения воздействия на животного никакого проявление [окраски] не было. Вещество, скорее всего, не токсического характера», — сказал ветеринар.
Карелкин добавил, что некоторые из найденных собак до сих пор пребывают в состоянии стресса.
Фотографии собак голубого цвета опубликовали 11 февраля в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи сравнили животных со сказочными героями — смурфиками.
Позднее конкурсный управляющий предприятия Андрей Мисливец заявил РИА Новости, что животных никто не красил, а они могли испачкаться в химических веществах: «Может быть, в одном из корпусов нашли остатки какой-то химии — медный купорос, например, — извалялись в ней». Ранее завод специализировался на выпуске синильной кислоты. В администрации города пообещали Daily Storm выяснить, почему шерсть псов окрашена.
Управляющий рассказал, что в 2015 году предприятие было признано банкротом. На огромной территории завода много заброшенных зданий, там бегают бездомные собаки. По словам Мисливца, он не в состоянии «нести расходы на отлов бездомных животных и их стерилизацию».